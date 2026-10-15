El Inter Miami consiguió una victoria de 2-0 ante New York City FC, pero uno de los momentos más destacados del encuentro fue el gol de Germán Berterame. El delantero argentino nacionalizado mexicano culminó una jugada colectiva que reflejó la calidad y coordinación del equipo de Florida.
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Berterame culmina una obra maestra colectiva
La anotación comenzó por la banda izquierda, donde Sergio Reguilón puso en marcha la acción con un centro. Lionel Messi controló el balón de primera intención y lo tocó hacia Rodrigo De Paul, quien conectó rápidamente con Luis Suárez para mantener la velocidad de la jugada.
El uruguayo encontró el momento preciso para asistir a Berterame con un pase al centro del área. El atacante apareció para cerrar la combinación y enviar el balón al fondo de la portería.
Germán Berterame reconoce el alivio tras marcar
Al finalizar el encuentro, el delantero reconoció la importancia de estrenarse como goleador y expresó el alivio que sintió después de buscar la anotación durante un tiempo.
“Obvio que mucho alivio porque vengo buscándolo hace rato, por fin llego y esperemos seguir por esa línea”, señaló Berterame.
El atacante también destacó que el equipo cumplió el primer objetivo que tenía en mente y dejó claro que la atención ya está puesta en el siguiente compromiso.
“Contento porque logramos el primer objetivo, ya mañana pensaremos en el juego del fin de semana, así que a seguir preparándonos”, expresó tras la victoria.