Ajaccio inmortaliza a Guillermo Ochoa tras su retiro con exclusiva camiseta de colección

El conjunto francés pondrá a la venta solo 116 piezas de edición especial para rendir tributo a la histórica primera aventura europea del arquero mexicano

Tras el anuncio oficial del retiro profesional de Guillermo Ochoa, el AC Ajaccio de Francia rendirá un merecido tributo a una de las máximas figuras del futbol mexicano lanzando una edición especial y limitada de camisetas Adidas para homenajear su paso por el club.

El conjunto corso, con el que 'Memo' dio el salto al futbol europeo en 2011, pondrá a disposición de los aficionados únicamente 116 piezas conmemorativas a un costo de 151 dólares (alrededor de 2,800 pesos mexicanos), las cuales se podrán adquirir tanto en la tienda física de la institución como en su plataforma web oficial.

Precio y cómo comprar la camiseta edición especial de 'Memo' Ochoa con el Ajaccio

La indumentaria de colección fue diseñada para conmemorar los 116 partidos que el canterano americanista defendió bajo los tres postes de los Osos entre 2011 y 2014, etapa que marcó el inicio de su legendaria carrera internacional y sus seis participaciones en Copas del Mundo:

Guillermo Ochoa en su época con Ajaccio l Instagram: @acajaccio

Piezas disponibles: Edición limitada de solo 116 camisetas producidas por la marca Adidas.

Precio oficial: 151 dólares (aproximadamente $2,800 MXN).

Puntos de venta: Tienda física del AC Ajaccio y tienda en línea con envío internacional.

El homenaje del Ajaccio en medio de su realidad en el futbol francés

El reconocimiento a Guillermo Ochoa llega en una coyuntura particular para el AC Ajaccio. Luego de sufrir severas crisis deportivas e institucionales que derivaron en múltiples descensos hasta posicionar al club en el futbol amateur de Francia, la directiva corsa busca reconectar con sus años dorados en la Ligue 1 mediante el legado del portero azteca.

El homenaje del Ajaccio para Guillermo Ochoa l Instagram: @acajaccio

Aunque la institución se encuentra lejos de los reflectores del máximo circuito galo, la huella de 'Memo' en la isla de Córcega se mantiene intacta.