El presidente de LaLiga desató la polémica al relacionar la línea editorial del canal madridista con Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi. El club calificó sus palabras como intolerables y pidió su dimisión inmediata

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, provocó una nueva confrontación con el Real Madrid tras publicar un mensaje en redes sociales en el que comparó los métodos de comunicación de la institución blanca y de Real Madrid TV con las técnicas de propaganda utilizadas por Joseph Goebbels durante el régimen nazi. Las declaraciones generaron una contundente respuesta del conjunto merengue, que consideró las expresiones ofensivas e incompatibles con las responsabilidades institucionales del dirigente.

La disputa escaló después de que Tebas también arremetiera contra dos periodistas del diario El Debate, Tomás González-Martín y Jesús Urdiola. Ante estos señalamientos, el Real Madrid difundió un comunicado en el que condenó las palabras del presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Además, relacionó el enfrentamiento con las diferencias que mantienen ambas partes por el caso Negreira y exigió la renuncia inmediata del directivo a los dos cargos que ocupa.

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¿Qué dijo Javier Tebas sobre Real Madrid TV y la propaganda nazi?

A través de su cuenta personal de X, Tebas cuestionó la línea editorial de Real Madrid TV y acusó a la dirección del conjunto blanco de impulsar un discurso dirigido a cuestionar decisiones arbitrales y alimentar la desconfianza hacia los organismos del futbol español.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Realmadrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos", escribió el dirigente.

Sin embargo, el punto más polémico de su publicación llegó cuando relacionó esas prácticas con los mecanismos de propaganda empleados por Joseph Goebbels, quien fue ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

"Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato", señaló Tebas.

El presidente de LaLiga intentó delimitar el alcance de sus palabras al precisar que su comparación se refería exclusivamente a las técnicas de propaganda y no a la ideología nazi ni a los aficionados del Real Madrid. No obstante, el mensaje provocó una nueva escalada en el conflicto entre el dirigente y el club merengue.

Tebas también dirigió sus críticas hacia los periodistas Tomás González-Martín y Jesús Urdiola, a quienes reprochó la cobertura de asuntos relacionados con LaLiga y el Real Madrid. Sobre González-Martín, escribió: "Pareces un lorito, pero con teclado", en referencia a lo que consideró una falta de distancia respecto a las fuentes del club.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas

La respuesta del Real Madrid llegó mediante un comunicado oficial en el que calificó las declaraciones como "absolutamente intolerable(s)" y de "extraordinaria gravedad", al considerar que un dirigente con responsabilidades de ese nivel no debería recurrir a comparaciones con la propaganda nazi para desacreditar a una institución deportiva.

Antonio Rüdiger tras marcar con el Real Madrid en Champions | AP

El club también sostuvo que la aclaración de Tebas sobre no referirse a la ideología nazi no reduce la gravedad de sus palabras. Asimismo, describió el episodio como parte de una serie de enfrentamientos entre el presidente de LaLiga, el mandatario madridista y los medios de comunicación de la entidad.

Uno de los puntos centrales de la respuesta fue el caso Negreira. El Real Madrid reprochó a Tebas que centrara sus esfuerzos en desacreditar al club en lugar de impulsar el esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En ese sentido, la institución blanca recordó su actuación ante la UEFA para solicitar que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones. También reiteró su exigencia de una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras de gobierno, gestión, supervisión y disciplina del futbol español.

El conjunto merengue cuestionó, además, la neutralidad e imparcialidad de Tebas debido a sus funciones como presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF. A su juicio, sus declaraciones y enfrentamientos recurrentes con el club resultan incompatibles con las responsabilidades que desempeña.