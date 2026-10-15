El atacante brasileño estará disponible para el duelo contra el Real Betis y apunta a llegar al 100% al Clásico contra el Real Madrid

Tras un comienzo con el pie derecho con el Barcelona, el delantero brasileño Raphinha volverá a estar disponible para el estratega alemán Hansi Flick. Esto, después de causar baja tras la Fecha FIFA, en la que sufrió un edema menor en la parte posterior del muslo derecho, una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

Raphinha completó los entrenamientos

Una vez que el FC Barcelona descartó una rotura muscular, el equipo médico y los preparadores físicos comenzaron un tratamiento con el brasileño para que pudiera recuperarse lo antes posible. Finalmente, después de un par de semanas de baja, el jugador completó una importante sesión de entrenamiento, por lo que recibió luz verde para volver a formar parte de la lista de convocados blaugrana.

Según fuentes cercanas al equipo, Raphinha está respondiendo bien a las sesiones de trabajo. La intención es no arriesgar de más al atacante y apuntar directamente al duelo entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por ello, su participación contra el Real Betis todavía sería una posibilidad, ya que el cuerpo técnico buscaría garantizar su recuperación completa.

Raphinha en celebración en el partido de Brasil ante Australia | AP

Asimismo, las mismas fuentes confirmaron que Frenkie de Jong también estará disponible para el compromiso de Champions League, pues su recuperación avanzó en óptimas condiciones y está listo para volver al terreno de juego. La reincorporación de ambos futbolistas representaría una buena noticia para Hansi Flick, quien busca contar con sus principales elementos para afrontar los próximos compromisos.

La recuperación de Raphinha también tiene como objetivo que el brasileño llegue al 100% al Clásico contra el Real Madrid, uno de los encuentros más importantes de la temporada para el conjunto blaugrana. Si su evolución continúa favorablemente, el atacante podría recuperar ritmo de competencia durante los próximos partidos y estar en plenitud física para enfrentarse al acérrimo rival, sin necesidad de acelerar los tiempos de recuperación.

Raphinha y Gavi, en festejo de gol, en el Barcelona vs Racing de Santander en LaLiga | AP

¿Cómo marcha la temporada de Raphinha?

Tal y como ocurrió en la temporada 2025-26, Lamine Yamal y Raphinha se han convertido en referentes del ataque culé. El brasileño busca defender su título de goleo y, de no ser por las lesiones que lo han afectado, podría contar con una cifra todavía mayor de anotaciones durante las primeras ocho jornadas del campeonato.

Actualmente, el brasileño suma un total de 12 goles, pese a sus ausencias, y se mantiene como líder de la tabla de goleadores. Su perseguidor más cercano es Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien cuenta con siete tantos, la misma cantidad que Lamine Yamal, Sergio Camello y Yassir Zabiri.

Con su regreso cada vez más cerca, el Barcelona espera recuperar a una de sus principales armas ofensivas para la parte más exigente del calendario. La prioridad será evitar una recaída y permitir que Raphinha vuelva a mostrar su mejor versión, especialmente ante los compromisos europeos y el esperado enfrentamiento contra el Real Madrid.