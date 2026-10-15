Erik Lira y Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7

El club español frenó la operación al considerarla totalmente fuera de sus parámetros financieros

El sueño europeo de Erik Lira sufre un fuerte revés de cara al mercado invernal. A pesar de que este miércoles se dio a conocer la reunión en la Ciudad Deportiva de Paterna entre Braulio Vázquez, director deportivo de Valencia, y Tarek Sebiat, representante en Europa de la agencia StayPro que maneja al mediocampista de Cruz Azul, las posibilidades de ver al mexicano en LaLiga se desvanecieron casi por completo.

De acuerdo con información del periodista español Nacho Sanchis y el programa El partit de la una, no hay manera de cerrar la contratación debido a que la operación económica en calidad de traspaso escapa por completo de los parámetros financieros del club naranjero.

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El obstáculo financiero y el futuro de Erik Lira en Cruz Azul

La salida del mediocampista tricolor rumbo al viejo continente ya se había visto frustrada a inicios de temporada cuando su fichaje con el Mónaco se cayó porque el conjunto del Principado no logró liberar una plaza de jugador no comunitario.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT

Ante este panorama, la puerta en Europa se mantenía abierta de cara al mes de diciembre, y el acercamiento con la cúpula del Valencia encendió las ilusiones del entorno del jugador.

Las altas pretensiones económicas y el costo del traspaso echaron por tierra las negociaciones iniciales. Según el reporte de los medios valencianos, el club che ve la operación como inviable para su actual situación presupuestaria.

Erik Lira celebra con sus compañeros en Cruz Azul | AP