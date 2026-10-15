Kevin Mier está a un partido de entrar en la historia de Cruz Azul: ¿qué récord puede alcanzar?

El portero ya escribe su nombre en la historia de la Máquina acercándose a nombres como Chuy Corona y Conejo Pérez

Kevin Mier está a un partido de entrar a una lista histórica en Cruz Azul. El portero colombiano suma 99 encuentros defendiendo la portería de La Máquina y está a punto de alcanzar una cifra que, en los últimos 30 años de torneos cortos, solamente dos guardametas han conseguido.

Óscar Pérez y José de Jesús Corona son los únicos porteros que han superado la barrera de los 100 partidos con el conjunto celeste durante este periodo. El ‘Conejo’ disputó 385 encuentros, mientras que Chuy Corona llegó a 452, números que los colocan como dos referentes bajo los tres palos del equipo cementero.

Ahora, Mier tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo en esa historia. Desde su llegada al club, el colombiano se ha convertido en una pieza importante del proyecto deportivo, aunque su paso por la institución también ha estado marcado por momentos complicados.

Kevin Mier en celebración con Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué lugar ocupa Mier en la historia celeste?

El guardameta ha recibido críticas de la afición por errores puntuales que han influido en los resultados de Cruz Azul. Sus actuaciones han generado debate entre los seguidores, quienes le exigen regularidad y seguridad en el arco celeste.

Sin embargo, su trayectoria con La Máquina también tiene capítulos importantes. Mier formó parte del equipo que conquistó la décima estrella de Liga MX y también estuvo presente en la obtención del título de la Concacaf.

Kevin Mier durante partido ante Chivas en el Estadio Azteca | IMAGO7

Con 99 partidos en su cuenta, el colombiano está a una aparición de sumarse a Óscar Pérez y José de Jesús Corona como los únicos tres porteros campeones de Liga con Cruz Azul.

El siguiente encuentro ante FC Juárez podría representar un momento especial para Mier, quien tendrá la oportunidad de alcanzar los 100 partidos.

El colombiano tiene otro objetivo por delante, ayudar a Cruz Azul a conseguir el bicampeonato.