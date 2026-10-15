Regla de Menores Apertura 2026: ¿Qué equipos están en riesgo de incumplirla?

Jugadores de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Cruz Azul, Tigres y Puebla se encuentran entre los equipos que tienen más trabajo por hacer antes de concluir el torneo

La fase regular del Apertura 2026 entra en su recta final y los equipos de la Liga MX comienzan a ajustar cuentas para cumplir con uno de los requisitos del torneo: la Regla de Menores.

A las puertas de la Jornada 12, hay clubes que llevan ventaja, mientras que otros todavía tienen trabajo por hacer para alcanzar la cifra obligatoria.

¿Qué equipos de la Liga MX llevan más minutos en la Regla de Menores?

Tijuana encabeza la lista con 1795 minutos acumulados, seguido de Atlante, que registra 1665, y América, con 1502. Necaxa 1343 Pumas (1255), Pachuca (1192) y Atlas (1154) completan los primeros puestos de la clasificación.

Xolos de Tijuana celebra gol ante Pachuca | IMAGO7

En contraste, Cruz Azul todavía está lejos de cumplir con el objetivo. La Máquina suma 665 minutos.

Tigres también tiene pendiente una parte importante de la tarea, con 645 minutos, mientras que Puebla acumula 591. Santos Laguna (515), Querétaro (495), Monterrey (469) y Juárez (441) aparecen en la parte más baja de la tabla.

Jugadores de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuántos minutos deben cumplir los equipos?

El reglamento establece que cada club debe sumar 1170 minutos con jugadores que cumplan los criterios de edad de la Regla de Menores al término de la fase regular.

Además, existe un límite de 225 minutos que pueden contabilizarse por partido.