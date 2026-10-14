Apertura 2026: Una amarilla más y estos jugadores serán suspendidos en Liga MX

La lista de los jugadores con peligro de sanción en la liga mexicana

El margen de error comienza a reducirse para varios futbolistas del Apertura 2026. Con cuatro tarjetas amarillas acumuladas, diez jugadores están en riesgo de recibir una suspensión en la Liga MX si vuelven a ser amonestados en las próximas jornadas.

Entre los equipos que cuentan con futbolistas en esta situación destacan FC Juárez y Querétaro, que tienen a varios elementos cerca de cumplir una sanción.

¿Quiénes están en riesgo de suspensión?

FC Juárez es uno de los clubes con más jugadores en esta lista. Denzell García, Francisco Nevárez y Jesús Murillo acumulan cuatro cartones preventivos cada uno, por lo que deberán tener cuidado en sus próximos compromisos para evitar perderse un partido por sanción.

Querétaro también tiene a dos futbolistas en esta situación: Daniel Parra y Paulo Víctor de Almeida. Parra acumuló amonestaciones ante León, Tijuana, Tigres y América; De Almeida, por su parte, recibió tarjetas frente a Atlas, Pumas, Tigres y América.

Daniel Parra durante un partido con Monterrey | IMAGO7

Otro elemento de los Gallos que deberá cuidar su disciplina es Santiago Homenchenko. El uruguayo, quien registra cinco anotaciones en el Apertura 2026, fue amonestado contra Tijuana, Toluca, Tigres y América, por lo que una tarjeta más podría dejarlo fuera de la siguiente jornada, de acuerdo con el criterio de acumulación señalado.

La lista también incluye a Iván Tona, de Xolos, quien recibió amarillas en los partidos ante FC Juárez, Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis. En Atlas, Manuel Capasso llegó a cuatro amonestaciones después de ser sancionado en los encuentros frente a Toluca, Tigres, Rayados y León.

Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7

Por su parte, Juan Carrera, de Atlante, acumula tarjetas preventivas ante Querétaro, Rayados, Toluca y Necaxa. Sergio Barreto, defensa de Pachuca, completa la relación tras ser amonestado frente a Santos Laguna, FC Juárez, Atlético de San Luis y León.