Salomón Rondón a sus 37 años, es el rey del gol en la Liga MX

Tras 11 jornadas, el futbolista venezolano ya alcanzó la docena de anotaciones

La edad parece no ser un obstáculo para Salomón Rondón. A sus 37 años, el delantero venezolano atraviesa un momento extraordinario en la Liga MX y se ha convertido en el principal referente ofensivo de los Tuzos del Pachuca, equipo con el que pelea por el protagonismo del Apertura 2026 y busca conquistar nuevamente el título de goleo individual.

Después de 11 jornadas disputadas, el atacante suma 12 anotaciones y encabeza la clasificación de máximos artilleros del campeonato. Su doblete frente al Necaxa en la Jornada 11 le permitió incrementar su ventaja y confirmar que su regreso al futbol mexicano fue una decisión acertada, luego de su experiencia con el Real Oviedo de España.

De su llegada a México a convertirse en referente de Pachuca

En su primera etapa con los Tuzos, que se extendió hasta mediados de 2025, el atacante consiguió 36 goles en 70 partidos oficiales. De esa cifra, 25 anotaciones fueron en la Liga MX y 11 llegaron en competiciones internacionales, números que lo consolidaron como una pieza fundamental en el proyecto hidalguense.

La segunda etapa comenzó a rendir frutos en el Apertura 2026. Con sus 12 goles en las primeras 11 jornadas, Rondón ya superó ampliamente su producción del torneo anterior y volvió a colocarse entre los delanteros más productivos del futbol mexicano.

Salomón Rondón, jugador de Pachuca, enfrentando a FC Juárez | IMAGO7

Los números que respaldan al ‘Gladiador’

La evolución de Rondón con Pachuca refleja su importancia dentro del equipo. Durante su primera etapa, disputó 70 encuentros oficiales y marcó 36 goles; tras su regreso, siguió aumentando sus registros hasta alcanzar los 12 tantos en el actual Apertura 2026.

Además, el atacante ya escaló posiciones entre los máximos goleadores históricos de los Tuzos. En septiembre de este año, su doblete frente a Tijuana le permitió llegar a 51 goles oficiales con el club y superar a Sergio Santana, para ubicarse en el sexto lugar de la clasificación histórica de anotadores de Pachuca.

Salomón Rondón enfrentando a dos jugadores de Atlético de San Luis | IMAGO7

Tres títulos internacionales que marcaron su historia

Más allá de sus números individuales, Rondón ha sido parte de una de las etapas internacionales más exitosas de Pachuca. En 2024 conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup, tres títulos que colocaron a los Tuzos en el escenario internacional y les permitieron disputar la Copa Intercontinental, en la que terminaron como subcampeones.