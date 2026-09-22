El delantero suma 10 goles en nueve jornadas y domina las principales estadísticas del Apertura 2026

Salomón Rondón está teniendo un arranque fuera de serie en el Apertura 2026, debido a que el delantero venezolano llegó a 10 goles después de nueve jornadas y no solamente lidera en solitario la tabla de goleo, sino que también aparece en la cima de varios de los principales registros ofensivos de la Liga MX.

Salomón Rondón, jugador de Pachuca, enfrentando a FC Juárez | IMAGO7

¿Rondón en selecto grupo?

El atacante del Pachuca alcanzó la decena de anotaciones con un doblete frente a Tijuana en la Jornada 9. Con ello, consiguió su mejor producción goleadora en un torneo de Liga MX y se metió en un selecto grupo de futbolistas que alcanzaron los 10 tantos durante las primeras fechas de los torneos cortos.

Rondón registra actualmente un gol cada 72 minutos, una cifra que explica la velocidad con la que está construyendo su ventaja sobre el resto de los goleadores. Ricardo Marín, Gilberto Mora, Lucas Ocampos, Óscar Estupiñán y Julián Carranza son sus perseguidores más cercanos, todos con cinco anotaciones.

Salomón Rondón enfrentando a dos jugadores de Atlético de San Luis | IMAGO7

DOMINA ENTRE LOS DELANTEROS

De acuerdo con los datos publicados por Statiskicks, el venezolano también está destacando en prácticamente todas las principales categorías de finalización. Entre los delanteros, Rondón es primero en goles, primero en remates y primero en xGOT, además de ocupar el segundo lugar en xG y en remates a puerta.

El dato que dimensiona todavía más su influencia aparece en la comparación de contactos con el balón. Statiskicks señala que, entre 56 delanteros que han visto minutos, el 96 por ciento toca menos veces la pelota en todo el campo que Rondón; sin embargo, dentro del área la proporción cambia: solamente 35 por ciento registra menos contactos que él.

Salomón Rondón en el cobro de un penal con Pachuca | IMAGO 7

Su inicio también lo coloca a la altura de algunos de los grandes arranques goleadores de los torneos cortos. Sebastián ‘Chamagol’ González, Sebastián Abreu, Djaniny Tavares y José Saturnino Cardozo alcanzaron la decena de goles en siete o nueve jornadas, dependiendo del caso.

Ahora Rondón aparece en ese grupo y todavía tiene ocho partidos de fase regular para incrementar su cuenta.