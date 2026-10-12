¡Partidazo en el Hidalgo! Pachuca viene de atrás y le quita dos puntos al Necaxa

Pachuca viene de atrás y le quita dos puntos al Necaxa | MEXSPORT

Los Tuzos rescataron el empate 3-3 en los últimos minutos ante los Rayos, con un doblete de Salomón Rondón, quien llegó a 12 goles en el Apertura 2026

Pachuca y Necaxa protagonizaron un auténtico partidazo en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos vinieron de atrás para rescatar un empate 3-3 en la Jornada 11 del Apertura 2026. El conjunto hidalguense reaccionó en la recta final con un doblete de Salomón Rondón y evitó la derrota ante unos Rayos que tuvieron la victoria en sus manos.

El equipo visitante tomó ventaja con los goles de Matías Espíndola, Julián Carranza y Juan David Valencia Longa, este último desde el punto penal. Sin embargo, Pachuca no bajó los brazos y encontró en Rondón al protagonista de la remontada, con dos anotaciones en los minutos finales que le permitieron rescatar un punto ante su afición.

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Necaxa tomó la ventaja y complicó a los Tuzos en el primer tiempo

El encuentro comenzó con intensidad en el Hidalgo, con dos equipos dispuestos a buscar el arco rival. Necaxa encontró pronto la manera de hacer daño y abrió el marcador al minuto 15, cuando Matías Espíndola puso el 1-0 para los visitantes.

Matías Espindola pone en ventaja al Necaxa ante Pachuca | MEXSPORT

Pachuca intentó responder, pero los Rayos mantuvieron el orden y aprovecharon sus oportunidades para ampliar la diferencia. Julián Carranza apareció al minuto 41 para marcar el segundo tanto de Necaxa y poner contra las cuerdas a los Tuzos.

Cuando parecía que el conjunto hidalguense se iría al descanso con una desventaja de dos goles, Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann descontó al 45+8’, una anotación que le devolvió esperanza a Pachuca antes del entretiempo.

Eduardo Bauermann celebra el gol que acerca al Pachuca ante el Necaxa | MEXSPORT

Salomón Rondón rescata el empate y llega a 12 goles en el torneo

En la segunda mitad, Necaxa volvió a tomar distancia en el marcador. Juan David Valencia Longa convirtió un penalti al minuto 79 para colocar el 3-1 y acercar a los visitantes a una victoria en territorio hidalguense.

Juan Valencia marca el tercer gol de Necaxa contra Pachuca | MEXSPORT

Sin embargo, Pachuca todavía tenía algo que decir. Salomón Rondón apareció al minuto 84 para recortar la diferencia y encender nuevamente el partido. El delantero venezolano volvió a marcar al 87’, firmando su doblete y sellando el empate 3-3 en un cierre de auténtica locura.

Con estas dos anotaciones, Rondón llegó a 12 goles en el Apertura 2026, consolidándose como una de las figuras ofensivas del campeonato. Su actuación fue determinante para que los Tuzos rescataran un punto cuando el partido parecía perdido.