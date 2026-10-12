Pachuca y Necaxa protagonizaron un auténtico partidazo en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos vinieron de atrás para rescatar un empate 3-3 en la Jornada 11 del Apertura 2026. El conjunto hidalguense reaccionó en la recta final con un doblete de Salomón Rondón y evitó la derrota ante unos Rayos que tuvieron la victoria en sus manos.

El equipo visitante tomó ventaja con los goles de Matías Espíndola, Julián Carranza y Juan David Valencia Longa, este último desde el punto penal. Sin embargo, Pachuca no bajó los brazos y encontró en Rondón al protagonista de la remontada, con dos anotaciones en los minutos finales que le permitieron rescatar un punto ante su afición.

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Necaxa tomó la ventaja y complicó a los Tuzos en el primer tiempo

El encuentro comenzó con intensidad en el Hidalgo, con dos equipos dispuestos a buscar el arco rival. Necaxa encontró pronto la manera de hacer daño y abrió el marcador al minuto 15, cuando Matías Espíndola puso el 1-0 para los visitantes.

Matías Espindola pone en ventaja al Necaxa ante Pachuca | MEXSPORT

Pachuca intentó responder, pero los Rayos mantuvieron el orden y aprovecharon sus oportunidades para ampliar la diferencia. Julián Carranza apareció al minuto 41 para marcar el segundo tanto de Necaxa y poner contra las cuerdas a los Tuzos.

Cuando parecía que el conjunto hidalguense se iría al descanso con una desventaja de dos goles, Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann descontó al 45+8’, una anotación que le devolvió esperanza a Pachuca antes del entretiempo.

Eduardo Bauermann celebra el gol que acerca al Pachuca ante el Necaxa | MEXSPORT

Salomón Rondón rescata el empate y llega a 12 goles en el torneo

En la segunda mitad, Necaxa volvió a tomar distancia en el marcador. Juan David Valencia Longa convirtió un penalti al minuto 79 para colocar el 3-1 y acercar a los visitantes a una victoria en territorio hidalguense.

Juan Valencia marca el tercer gol de Necaxa contra Pachuca | MEXSPORT

Sin embargo, Pachuca todavía tenía algo que decir. Salomón Rondón apareció al minuto 84 para recortar la diferencia y encender nuevamente el partido. El delantero venezolano volvió a marcar al 87’, firmando su doblete y sellando el empate 3-3 en un cierre de auténtica locura.

Con estas dos anotaciones, Rondón llegó a 12 goles en el Apertura 2026, consolidándose como una de las figuras ofensivas del campeonato. Su actuación fue determinante para que los Tuzos rescataran un punto cuando el partido parecía perdido.

Salomón Roldón acerca a Pachuca con su 11.º gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT