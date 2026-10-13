Ni fichajes bomba ni estrellas: así logró Querétaro meterse entre los mejores de la Liga MX gracias a un software

Los Gallos utilizan un sistema que analiza más de 15 mil acciones por partido para fichar jugadores

Querétaro encontró una nueva forma de competir en la Liga MX y lo hizo frente a una computadora. Hoy, los Gallos Blancos están en el tercer lugar de la tabla general, sin fichajes bomba ni jugadores de renombre. Entonces, ¿cómo lo lograron?

Mientras los equipos grandes suelen apostar por grandes inversiones para reforzar sus plantillas, Querétaro encontró en el Moneyball una alternativa para competir. Álvaro de la Torre, Chief Sporting Officer de los Gallos, habló en exclusiva para RÉCORD y explicó las ventajas de trabajar con esta metodología.

“Sí, encuentras talento antes de que los demás lo descubran, te da una mejor posición, un poder adicional en la negociación y eso es lo que estamos haciendo”, señaló el directivo en el programa Infiltrados.

Esta metodología llegó al club junto con Innovation Capital, el fondo de inversión estadounidense que adquirió a los Gallos en 2025. A través de un software basado en la ciencia de datos y el análisis estadístico, el equipo busca identificar futbolistas que puedan encajar en su proyecto, más allá de su fama o del precio de mercado.

Escudo de Querétaro | IMAGO7

Álvaro de la Torre explicó que el primer paso es definir el estilo de juego que busca el equipo para después encontrar a los jugadores que mejor se adapten a esa idea.

“Dentro de este análisis, nosotros primero definimos el modelo de juego, que es lo que estamos buscando, y en función de eso hacemos ese análisis para encontrar ese talento no visible y que hoy nos ayuda a tener el rendimiento que tenemos”, explicó.

La herramienta cuenta con información de múltiples ligas alrededor del mundo, que se actualiza diariamente y permite al club analizar futbolistas sin importar de dónde provengan.

Álvaro de la Torre, directivo de Querétaro | IMAGO7

“Este software nos ayuda a evaluar más de 15 mil acciones dentro de cada partido y tenemos una base de datos de más de 80 ligas en el mundo. Nos da la posibilidad de tener más de cuatro mil millones de datos y eso va creciendo con el paso de los partidos y jornadas en la liga”, detalló el directivo.

Querétaro apuesta así por una fórmula que le permite competir sin necesidad de entrar en una guerra de fichajes millonarios. El objetivo es detectar jugadores que otros clubes todavía no tienen en el radar, negociar en mejores condiciones y construir una plantilla capaz de dar resultados.

Los Gallos no están solos en esta apuesta. Atlas también busca implementar una metodología similar, apoyada en el análisis de datos. Sin embargo, en Querétaro quieren ir un paso más allá y aprovechar una plataforma que, de acuerdo con De la Torre, ya les permite sostener el rendimiento mostrado durante el torneo.

“Ahora Atlas es un club que está tratando de tener una metodología similar, apoyado en datos, pero nosotros estamos buscando, con esta plataforma comprobada, poder sostener el rendimiento que se está teniendo en este torneo”, concluyó.

Escudo de Querétaro en el túnel del Estadio Corregidora | IMAGO7

Querétaro encontró una nueva forma de competir en la Liga MX y lo hizo frente a una computadora. Hoy, los Gallos Blancos están en el tercer lugar de la tabla general, sin fichajes bomba ni jugadores de renombre. Entonces, ¿cómo lo lograron?

Mientras los equipos grandes suelen apostar por grandes inversiones para reforzar sus plantillas, Querétaro encontró en el Moneyball una alternativa para competir. Álvaro de la Torre, Chief Sporting Officer de los Gallos, habló en exclusiva para RÉCORD y explicó las ventajas de trabajar con esta metodología.

“Sí, encuentras talento antes de que los demás lo descubran, te da una mejor posición, un poder adicional en la negociación y eso es lo que estamos haciendo”, señaló el directivo en el programa Infiltrados.

Esta metodología llegó al club junto con Innovation Capital, el fondo de inversión estadounidense que adquirió a los Gallos en 2025. A través de un software basado en la ciencia de datos y el análisis estadístico, el equipo busca identificar futbolistas que puedan encajar en su proyecto, más allá de su fama o del precio de mercado.

Álvaro de la Torre explicó que el primer paso es definir el estilo de juego que busca el equipo para después encontrar a los jugadores que mejor se adapten a esa idea.

“Dentro de este análisis, nosotros primero definimos el modelo de juego, que es lo que estamos buscando, y en función de eso hacemos ese análisis para encontrar ese talento no visible y que hoy nos ayuda a tener el rendimiento que tenemos”, explicó.

La herramienta cuenta con información de múltiples ligas alrededor del mundo, que se actualiza diariamente y permite al club analizar futbolistas sin importar de dónde provengan.

“Este software nos ayuda a evaluar más de 15 mil acciones dentro de cada partido y tenemos una base de datos de más de 80 ligas en el mundo. Nos da la posibilidad de tener más de cuatro mil millones de datos y eso va creciendo con el paso de los partidos y jornadas en la liga”, detalló el directivo.

Querétaro apuesta así por una fórmula que le permite competir sin necesidad de entrar en una guerra de fichajes millonarios. El objetivo es detectar jugadores que otros clubes todavía no tienen en el radar, negociar en mejores condiciones y construir una plantilla capaz de dar resultados.

Los Gallos no están solos en esta apuesta. Atlas también busca implementar una metodología similar, apoyada en el análisis de datos. Sin embargo, en Querétaro quieren ir un paso más allá y aprovechar una plataforma que, de acuerdo con De la Torre, ya les permite sostener el rendimiento mostrado durante el torneo.

“Ahora Atlas es un club que está tratando de tener una metodología similar, apoyado en datos, pero nosotros estamos buscando, con esta plataforma comprobada, poder sostener el rendimiento que se está teniendo en este torneo”, concluyó.