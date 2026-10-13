Festejo de Querétaro en el Estadio Akron | Imago7

Los Gallos Blancos dejaron de ser un equipo del fondo de la tabla de la clasificación

Querétaro se ha convertido en una de las grandes sorpresas del Apertura 2026. Los Gallos Blancos dejaron de ser un equipo que pelea por salir de la parte baja para instalarse entre los protagonistas del campeonato, con números que los colocan en el tercer puesto de la clasificación general y la ilusión de meterse a la Liguilla.

Con 20 puntos, el conjunto queretano solamente tiene por encima a Toluca y América, una posición que pocos habrían imaginado al inicio del torneo.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA REVELACIÓN?

El responsable de este buen momento es Esteban 'Chino' González. Su camino como director técnico comenzó en 2018 con Deportes Concepción.

Posteriormente, en 2024, llegó a Coquimbo Unido, otro paso importante en su trayectoria antes de asumir el reto de dirigir a los Gallos Blancos. Ahora, en el futbol mexicano, el estratega tiene a Querétaro entre los equipos más destacados del certamen y busca mantener el ritmo para consolidar su proyecto.

Querétaro, el equipo ‘sensación’ de la Liga MX | MEXSPORT

¿CUÁNTO VALE LA PLANTILLA DE QUERÉTARO?

En cuanto a nombres y valor de mercado, el plantel queretano ronda los 23.78 millones de euros. Entre sus futbolistas mejor cotizados aparecen Alí Ávila y Santiago Homenchenko, dos de los elementos que destacan.

Santiago Homenchenko tras anotarle gol a Atlas en el Apertura 2026 | IMAGO7

EL RETO: MANTENERSE ENTRE LOS MEJORES

La prueba inmediata para los Gallos Blancos será su próximo compromiso frente a Santos, un partido en el que buscarán prolongar su buen momento y seguir escalando posiciones en la clasificación.

Querétaro tiene motivos para ilusionarse, aunque todavía debe sostener su rendimiento en la recta final del torneo.