El cantante británico se presentó en el Pulso GNP 2026

Robbie Williams sorprendió a los aficionados de Gallos Blancos de Querétaro durante su presentación en el festival Pulso GNP 2026, donde apareció con una playera del conjunto queretano previo a su participación.

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El intérprete de 'Angels' fue una de las principales figuras del festival celebrado en Querétaro, donde reunió a miles de asistentes para recorrer casi tres décadas de trayectoria musical. Durante su espectáculo interpretó temas como 'Rock DJ', 'Supreme', 'Better Man', 'Kids' y 'Feel', además de presentar 'Rocket', canción de su producción BRITPOP, lanzada a principios de 2026.

Omar Chaparro acompañó a Robbie Williams durante uno de los momentos más comentados de su concierto en CDMX / FB: Moises Casab

Robbie Williams ya había utilizado una playera de la Selección Mexicana Femenil

Esta no fue la primera ocasión en la que Robbie Williams mostró su cercanía con el futbol mexicano durante una presentación musical. En 2023, durante su participación en el festival Tecate Emblema, el cantante también sorprendió a sus seguidores al utilizar una playera de la Selección Mexicana Femenil.

Además de su aparición con la indumentaria de Gallos Blancos, el cantante utilizó una camiseta con sus iniciales 'RW' y los colores de la bandera mexicana. Durante el concierto también interactuó con sus seguidores, compartió anécdotas y dedicó la canción 'She's the One' a una aficionada presente entre el público.

Robbie Williams se prepara para reencontrarse con sus fans mexicanos en CDMX. / @robbiewilliams

Gallos Blancos también celebró con victoria ante Atlante

La aparición de Robbie Williams con la camiseta queretana coincidió con un resultado favorable para Gallos Blancos, que consiguió una victoria frente al Atlante en la Liga MX. De esta manera, el conjunto local también tuvo protagonismo durante un fin de semana marcado por la actividad deportiva y musical en Querétaro.

Por su parte, Williams cerró su participación en el Pulso GNP 2026 con la interpretación de 'Angels', acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales.