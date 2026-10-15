La promesa de Agustín Palavecino a su hijo que cumplió con un golazo en el Cruz Azul vs Pumas

Agustin Palavecino, futbolista de Cruz Azul en el duelo ante Monterrey | MEXSPORT

El futbolista argentino marcó el primer gol de Cruz Azul en el empate ante Pumas

Agustín Palavecino tenía una motivación especial antes de enfrentar a Pumas: cumplirle una promesa a su hijo mayor. El jugador de Cruz Azul le aseguró que marcaría un gol y que, si lo conseguía, lo festejaría como si lo estuviera llamando por teléfono.

El futbolista de La Máquina se hizo presente en el marcador al minuto 45+3, cuando conectó una espectacular volea tras una asistencia de Jorge Rodarte.

Después de mandar el balón al fondo de las redes, Palavecino realizó la celebración que había acordado con su hijo, simulando una llamada telefónica.

Agustín Palavecino, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Un día antes del partido, Palavecino le comentó a su hijo, “Papito mañana hará un gol, y te lo va a dedicar”, a lo que Bautista respondió : “como celular”.

A través del perfil de Instagram de su esposa, el pequeño pudo ver el festejo de su papá.

“Te lo hizo, viste”, dijo Tefistein.

Así, más allá de la importancia del golazo frente a los universitarios, el mediocampista encontró la manera de compartir un momento especial con su familia a la distancia y demostrar que detrás de cada anotación también hay historias personales que hacen del futbol algo único.

Agustín Palavecino suma 750 minutos en este Apertura 2026, luego de 10 partidos, en los cuales en nueve ocasiones de titular, cuenta con dos goles y 2 tarjetas amarillas.