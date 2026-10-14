Efraín Juárez rompe silencio de su salida de Pumas: “No me ha sonado el teléfono de Sancho”

El técnico mexicano reveló lo sucedido tras la Final del Clausura 2026

Después de una repentina salida, que conmocionó a los aficionados e incluso directivos, Efraín Juárez rompió el silencio sobre su decisión para irse de Pumas rumbo a Hungría con el Gyori ETO, además de revelar su confrontación con Antonio Sancho.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre su relación con Sancho?

El técnico mexicano confirmó que sí hubo una confrontación, pero dejó claro que no llegó a discusión, pues tanto Sancho como él querían lo mejor para la institución y existieron diferencias.

“Yo no tengo ningún problema. Tan es así que él estuvo en mi boda con su esposa. Que es normal, obviamente, que mi director deportivo juzgue cosas, porque es parte de su trabajo también, y que a lo mejor en esa estira y afloja, pues: ‘Oye, ¿por qué jugaste con línea de cuatro cuando teníamos que jugar con línea de cinco?’. Pero eso es normal del futbol. A mí me deja un poco triste que cuando yo hablo con el presidente de tomar la decisión, hasta el día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho y yo no hice nada.

"Algún día nos encontraremos a lo mejor y aclararemos las cosas. Yo desde mi parte tengo la conciencia muy tranquila, que siempre fue una relación buena, cordial, de trabajo”, dijo Juárez en entrevista con Claro Sports.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

¿Cómo fue la salida de Efraín Juárez de Pumas desde su versión?

Sobre su salida de Pumas, el técnico reiteró que comunicó su decisión con el presidente, Luis Raúl González, pero la directiva intentó mantenerlo en el proyecto que ya dejaba sensaciones positivas.

“Se dijeron muchas cosas, esa es la verdad. Se habló de muchísimas especulaciones y la verdad, tonterías. De hecho, hoy todavía siguen. Hoy me despierto y tengo mensajes de gente de decir: ‘Oye, están diciendo que sí tenías problemas'. Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’. Ellos obviamente en algún momento no lo aceptaban porque, pues, ‘oye, vamos a seguir con el proyecto’. Yo le decía: ‘Realmente necesito tomarme un tiempo'”, reveló Juárez en la misma entrevista.

Con esto, Juárez cierra las especulaciones desde su versión de cómo sucedieron las cosas, después de algunos meses de incertidumbre sobre lo que ocurrió tras la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.