Tras la expulsión ante Cruz Azul, el ‘10’ de Pumas se perderá el duelo contra Atlante

Después de una buena actuación contra Cruz Azul, que se vio mermada por la doble amarilla recibida, César Huerta se perderá el encuentro ante Atlante de este viernes, lo que representa un desafío para Esteban Solari para tomar la mejor decisión.

Las alternativas para el Tano son Alan Medina y Luciano Herrera, quienes no han logrado quedarse con el puesto titular a lo largo del torneo. La ventaja para el técnico argentino es que tiene la materia prima para suplir a su ‘10’.

César 'Chino' Huerta saliendo del partido ante Cruz Azul, tras ser expulsado | MEXSPORT

¿Alan Medina o Luciano Herrera contra Atlante?

Una de las claves para Pumas en el duelo ante La Máquina fue el mediocampo, conformado por Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite. Esta alineación fue posible gracias a la presencia de Huerta, que al ser formado en México abrió la posibilidad de tener a más extranjeros en el terreno de juego.

Por ello, lo más viable para Solari es apostar por otro atacante mexicano, en este caso Alan Medina para que Carrasquilla y Vite puedan compartir el mediocampo nuevamente.

Alan Medina con Pumas durante el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Medina y la lesión que frenó su buen momento con Pumas

Además, Medina fue uno de los mejores jugadores durante el torneo pasado e incluso estuvo entre los máximos asistentes del torneo, pero su lesión previo a la Liguilla frenó su buen momento.

Por otro lado, Luciano Herrera ha tenido actuaciones irregulares, lo cual no ha convencido a la afición. En 12 partidos disputados con Pumas, el argentino registra un gol y una asistencia.

Cabe destacar que después de visitar el Estadio Banorte para enfrentar a Atlante, Pumas viajará a Torreón, Coahuila para jugar contra Santos Laguna a media semana, lo cual mueve los planes para dosificar a la plantilla.