Después de 11 jornadas, La Máquina marcha en la séptima posición con 17 puntos. Entre los resultados que ha dejado escapar y los errores que le han costado partidos, algunos futbolistas comienzan a quedar bajo la lupa.
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Una de las zonas que más preocupa es la defensa. El conjunto celeste acumula 21 goles en contra. En ese sector, dos nombres han sido señalados por la afición: Jesús Orozco Chiquete y Willer Ditta.
¿Qué pasa con la defensa celeste?
Chiquete ha recibido críticas en redes sociales por sus actuaciones, especialmente por los errores que cometió frente a Pumas, incluso salió a dar la cara después del encuentro.
“Así como cuando ganamos y las cosas salen bien, también hay que dar la cara cuando el juego no es el mejor”, expresó.
Otro de los futbolistas cuestionados es Willer Ditta. El colombiano, atraviesa un momento irregular y sus actuaciones han generado críticas entre los seguidores celestes.
Su inestabilidad defensiva se suma a los problemas colectivos de un equipo que ha sufrido para cerrar los espacios y evitar goles.
¿Y los delanteros?
Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez suman ocho goles entre ambos en el torneo. Si bien sus anotaciones han contribuido a la producción ofensiva de La Máquina, los dos delanteros también han dejado la sensación de que podrían aportar más frente al arco rival.
El Toro Fernández se ha encontrado con oportunidades para marcar, pero la falta de contundencia en distintas ocasiones le ha impedido convertirlas en goles.
Por su parte, Nicolás Ibáñez ha tenido dificultades para aprovechar sus oportunidades y necesita mejorar su definición para convertirse en una alternativa más determinante en el frente de ataque.