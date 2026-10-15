El conjunto Blaugrana usará en su parte principal el logo de Tyler, The Creator

A unos días de que el Barcelona y el Real Madrid se vuelvan a enfrentar en un duelo oficial de LaLiga, el cuadro Culé comenzó los preparativo rumbos a su compromiso, empeñado tal y com lo ha hecho en los últimos meses con su playera especial para el partido, la cual tendrá al productor y musico Tyler, The Creator como el protagonista del jersey.

Spotify y Barcelona lo vuelven a hacer

Tal y como lo marca el contrato del patrocinador del Barcelona, Spotify puede usar la parte frontal de la camiseta para promocionar discos nuevos o a los propios artistas, situación que ya ocurrió con personalidades como Rosalia, Karol G, Rolling Stones, Olivia Rodrigo, etc.

Esta ocasión rumbo a la edición 265 del Clásico, Tyler, The Creator será el protagonista de la nueva edición del jersey Culé, mismo que lucirá el logotipo de GOLF WANG (GOLF), marca de moda y universo creativo fundado por el mismo músico y productor.

Jersey de Barcelona junto con Tyler, The Creator | x:@FCBarcelona_es

La camiseta sin embargo, aunque esta planeada para brillar en el duelo que paraliza al mundo, tendrá su primera aparición un día antes, esto cuando el FC Barcelona Femenino dispute su partido de la LaLiga F ante el Granada, además de que vendrá con más artículos protagonizados por NIKE.

La colección de productos, creada junto con Nike, ofrece una propuesta muy completa. Incluye desde una chaqueta bomber hasta un conjunto de estética retro y otro con estampado de leopardo, además de camisetas y sudaderas de algodón, calcetines, un beanie, una botella de agua y una bufanda de la colaboración que va un paso más allá de la clásica bufanda de partido. Todas las prendas incorporan la marca conjunta del FC Barcelona y GOLF WANG”, escribió el Barça.

¿Cómo se puede conseguir el jersey?

Como en ocasiones anteriores, la playera especial del actual campeón de España saldrá a la venta para todo público en el Barça Store y en tiendas Nike, además de contar con ediciones espinales, mismas que vendrán con firmas de los jugadores del equipo varonil y femenil, además del propio productor musical, teniendo como puntos de venta principales España y Estados Unidos.

“Una de las ediciones limitadas de la camiseta de juego constará de 1.899 unidades en calidad Match. Otra, más exclusiva, contará con solo 22 unidades, también en calidad Match, y llevará las firmas de los jugadores y las jugadoras titulares de ambos partidos: el Clásico y el de Liga F. Además, se pondrán a la venta otras 11 unidades firmadas por Tyler, The Creator”, se lee en el comunicado del Barcelona.