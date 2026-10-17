Exigen a Javier Tebas disculparse con el Real Madrid por comparar al club con la propaganda nazi

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el foro de 'Defensa del ecosistema del fútbol europeo' | AFP

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, calificó de inaceptables las declaraciones del dirigente de LaLiga y consideró que cruzaron los límites de la libertad de expresión

La polémica entre Javier Tebas y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo luego de que José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), exigiera al dirigente de LaLiga disculparse por comparar la estrategia de comunicación del club blanco con los mecanismos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels durante la Alemania nazi.

Las declaraciones de Tebas provocaron una fuerte respuesta del conjunto madridista, que exigió su renuncia como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). En medio de la disputa, Rodríguez Uribes consideró que las palabras del dirigente fueron inapropiadas debido a la responsabilidad institucional que ocupa dentro del futbol español.

Presidente del CSD considera inaceptables las declaraciones de Javier Tebas

José Manuel Rodríguez Uribes expresó su rechazo a las declaraciones de Tebas y señaló que las comparaciones con el nazismo y Joseph Goebbels, quien fue ministro de Propaganda de Adolf Hitler, resultan inadmisibles, especialmente cuando provienen de una figura con responsabilidades dentro del deporte español.

“Es inaceptable. No se puede utilizar a los nazis o a Goebbels como punto de comparación, especialmente cuando eres el presidente de LaLiga y te refieres a un club que compite en LaLiga. Creo que esto va más allá de los límites de la libertad de expresión”, declaró el presidente del CSD, de acuerdo con Eurosport.

Rodríguez Uribes también consideró que Tebas debería ofrecer una disculpa pública, al recordar que los dirigentes deportivos tienen la responsabilidad de representar los valores del deporte y promover el juego limpio.

“Es completamente inapropiado y creo que Tebas debería disculparse”, añadió. No obstante, aclaró que determinar si las declaraciones ameritan alguna medida disciplinaria corresponde a otras instancias.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | AP

¿Qué dijo Javier Tebas sobre el Real Madrid?

La controversia comenzó después de que Javier Tebas publicara un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que cuestionó la estrategia de comunicación de la directiva del Real Madrid y de Real Madrid TV, a quienes acusó de alimentar las sospechas sobre el arbitraje y presentar una narrativa contraria a LaLiga.

“La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portavoces y Real Madrid TV lleva la voz cantante”, escribió el presidente de la competición española.

Posteriormente, comparó los mecanismos de comunicación del club con los utilizados por Goebbels durante el régimen nazi, al señalar la repetición sistemática de mensajes, la construcción de enemigos y la subordinación de los hechos a una narrativa determinada.

Tebas puntualizó que su comparación se refería exclusivamente a esas técnicas de propaganda y no a la ideología nazi. Sin embargo, el Real Madrid consideró que esa aclaración no disminuía la gravedad de sus declaraciones.

A través de un comunicado oficial, el club calificó los comentarios como “profundamente ofensivos” y “moralmente repugnantes”. Además, sostuvo que el comportamiento del dirigente era incompatible con sus responsabilidades institucionales y exigió su salida de los cargos que ocupa en el futbol español.

Tebas compara Real Madrid TV con métodos de propaganda nazi | AFP/@RealMadrid

Real Madrid y Tebas mantienen una guerra de declaraciones

Tras la exigencia de renuncia por parte del Real Madrid, Tebas volvió a responder en redes sociales y acusó al conjunto blanco de intentar destruir LaLiga mediante sus constantes críticas a los arbitrajes y a las instituciones que regulan la competición.

El dirigente aseguró que el club busca desestabilizar el campeonato con una narrativa que, desde su perspectiva, perjudica la imagen de la competición. También calificó las exigencias para que abandone su cargo como una forma de intimidación.

Tebas explota contra Real Madrid y los culpa de la suspensión del Villarreal vs Barça en Miami | X: @Tebasjavier

El enfrentamiento se suma a una larga lista de diferencias entre Tebas y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, relacionadas con asuntos como la Superliga europea, los derechos audiovisuales y los planes de LaLiga para disputar partidos en Estados Unidos.