Joan Laporta explota contra el Real Madrid previo al Clásico: “No están contentos con nada”

El presidente del Barcelona defendió a Javier Tebas ante los ataques del conjunto merengue contra LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros y la Federación Española

Joan Laporta lanzó fuertes críticas contra el Real Madrid por su postura frente a LaLiga y los organismos arbitrales del futbol español. En la previa del Clásico, el presidente del Barcelona respaldó al dirigente de la competición, Javier Tebas, y acusó al conjunto merengue de atacar constantemente a las instituciones, al considerar que busca desestabilizar el entorno del balompié español.

Durante sus declaraciones, Laporta aseguró que el Madrid no está conforme con las decisiones de los organismos del futbol español y consideró que el club debería analizar internamente las razones de su situación actual, en lugar de cuestionar permanentemente a la Liga, la Federación y los árbitros.

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Laporta defiende a Javier Tebas y acusa al Real Madrid de atacar a LaLiga

Al ser cuestionado sobre las quejas de José Mourinho, el Real Madrid y los arbitrajes de cara al Clásico, Laporta evitó profundizar en el partido y señaló que su prioridad inmediata era el compromiso del Barcelona contra el Betis. Sin embargo, aprovechó para expresar su respaldo a Javier Tebas, a quien consideró preparado para afrontar este tipo de controversias.

“Qué suerte que tenemos a Javier Tebas como presidente de la Liga, que tiene la experiencia que requieren estos temas”, afirmó el mandatario azulgrana, antes de cuestionar la actitud del conjunto blanco.

“Y, además, tiene un buen criterio para combatir estos ataques que está haciendo el Madrid a la Liga, que parece que quieran reventarlo todo. Que quieran reventar la Liga, que quieran reventar el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están contentos con la Federación, no están contentos con nada”, expresó Laporta.

El presidente del Barcelona insistió en que Tebas cuenta con la experiencia necesaria para afrontar los cuestionamientos del Real Madrid y consideró que la actitud del club merengue no corresponde a la de un integrante de la competición española.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Laporta pide autocrítica al Real Madrid antes del Clásico

Laporta también cuestionó los motivos detrás de las constantes críticas del Real Madrid y sostuvo que el club debería revisar sus propias decisiones antes de responsabilizar a los organismos del futbol español por su situación.

“Están con una posición, una actitud de atacar permanentemente a todo lo que se hace en la Liga, en la Federación, en los árbitros”, señaló el dirigente, quien consideró que el conjunto blanco busca excusas porque no acepta las circunstancias que atraviesa.

“Y ahí tendrían que hacer una autocrítica o analizarse, en mi opinión, analizarse ellos internamente”, agregó.

Finalmente, Laporta reiteró su confianza en Javier Tebas para afrontar la situación y aseguró que el presidente de LaLiga no se deja intimidar por las críticas del equipo madridista.

“Menos mal que el presidente de la Liga es consciente de esto y está curtido en mil batallas”, concluyó.