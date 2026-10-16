Tebas responde a la petición de dimisión del Real Madrid: “Todo esto tiene un nombre: intimidación”

El presidente de LaLiga respondió al comunicado del conjunto blanco, defendió su actuación en el caso Negreira y acusó a los dirigentes madridistas de intentar desacreditarlo

La confrontación entre Javier Tebas y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el presidente de LaLiga respondiera a la exigencia de dimisión presentada por el club blanco. A través de un extenso mensaje en redes sociales, el dirigente defendió su gestión, cuestionó la postura de la institución presidida por Florentino Pérez sobre el caso Negreira y aseguró que los intentos por apartarlo de su cargo se han repetido durante los últimos 13 años.

La respuesta llegó después de que el Real Madrid publicara un comunicado en el que exigió la renuncia inmediata de Tebas como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV y su comparación con los métodos propagandísticos de Joseph Goebbels. En su réplica, el directivo también recordó presuntos mensajes intimidatorios en su contra y acusó al club de intentar perjudicar la imagen de la competición española.

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Javier Tebas acusa al Real Madrid de intimidación

El presidente de LaLiga aseguró que ha perdido la cuenta de las ocasiones en las que los dirigentes madridistas han solicitado su salida o intentado inhabilitarlo, ya sea mediante denuncias ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) o acciones judiciales.

“Lo que sigue sin llegar son las respuestas”, escribió Tebas, quien defendió su postura frente a las críticas del conjunto blanco y sostuvo que la independencia de su cargo no significa permanecer en silencio ante lo que considera ataques contra la competición.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

El dirigente también cuestionó el papel de Real Madrid TV y las críticas que el canal ha realizado contra el arbitraje, al tiempo que defendió la actuación de LaLiga en el caso Negreira. Según Tebas, la institución actuó desde el primer momento y las acusaciones de pasividad no reflejan lo sucedido.

En su mensaje, además, puso en duda la postura del Real Madrid respecto al Barcelona y recordó declaraciones atribuidas a Florentino Pérez durante una Asamblea de Compromisarios en noviembre de 2024, cuando, según Tebas, el presidente madridista afirmó que ambos clubes debían ayudarse.

El dirigente también cuestionó la relación entre el endurecimiento del discurso madridista y la ruptura del Barcelona con la Superliga. Asimismo, pidió que el club presente pruebas concretas sobre sus señalamientos contra los árbitros y recordó que las acusaciones generales no demuestran la responsabilidad individual de cada colegiado.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Tebas cuestiona la postura del Real Madrid sobre el caso Negreira

Otro de los puntos centrales de la respuesta fue la exigencia de transparencia sobre las actuaciones del conjunto blanco. Tebas defendió que las reformas arbitrales deben construirse con la participación de los distintos actores del futbol español y no responder únicamente a los intereses de una institución.

“Reformar no es obedecerles”, señaló el presidente de LaLiga, quien también acusó al Real Madrid de impulsar un relato que, a su juicio, busca desacreditar el campeonato nacional.

Tebas sostuvo que el club debería aclarar las informaciones atribuidas a fuentes madridistas sobre presuntos perjuicios arbitrales y horarios de los partidos. También pidió que se hagan públicos los cambios de calendario solicitados por el equipo y cuántos de ellos fueron aceptados.

Sin embargo, uno de los pasajes más delicados de su publicación llegó cuando recordó una presunta amenaza relacionada con su vida pública y profesional: “También recuerdo aquello de ‘te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle’”.