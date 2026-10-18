Gullit Peña busca llegar a la política con Morena; se registra rumbo a las elecciones de 2027

Carlos “Gullit” Peña busca incursionar en la política tras registrarse en el proceso interno de Morena en León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027. / Especial

Gullit Peña busca retribuir a León el apoyo que recibió durante su carrera futbolística y ahora pretende sumarse al proyecto político de Morena

El exfutbolista Carlos “Gullit” Peña busca dar un giro a su trayectoria profesional al registrarse en el proceso interno de Morena para aspirar a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027.

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El exjugador del Club León manifestó su interés por incorporarse al movimiento de la Cuarta Transformación mediante una carta dirigida a Ramón Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato.

En el documento, Peña expresó su vínculo con la ciudad y aseguró identificarse con las causas sociales y los principios de justicia del partido.

“Gran parte de mi vida personal y profesional se encuentra profundamente vinculada con León, Guanajuato”, señaló en su escrito.

En la misma carta, Peña Rodríguez señaló algunos de los principales problemas que enfrenta León, como la escasez de agua, las fallas en el transporte público, la inseguridad, la pobreza y la marginación. Asimismo, destacó que, después de vivir varios años en la ciudad y consolidar su carrera profesional, busca retribuir a la comunidad leonesa el apoyo que recibió a lo largo de su trayectoria.

Gullit reconoce sus errores y aprendizajes

El exseleccionado mexicano también se refirió a las polémicas que han rodeado su carrera y reconoció que ha cometido errores de los que obtuvo aprendizajes. Señaló que es importante aceptar las equivocaciones y demostrar cambios mediante acciones que contribuyan al bienestar colectivo. Además, destacó su experiencia en la formación de jóvenes y niños a través de clínicas y academias de futbol.

Peña manifestó su respaldo a los principios de la Cuarta Transformación y al proyecto político encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Mi compromiso con León no termina en una cancha de futbol”, expresó el exfutbolista al cierre de su carta, en la que formalizó su interés por participar en el proceso interno de Morena. Ahora, su posible designación dependerá de los mecanismos de selección del partido.

El "Gullit" Peña llegó a Chivas en 2016 como un fichaje estrella millonario. / @gullitpena_27

¿Quién es Gullit Peña, exjugador del Club León?

Carlos “Gullit” Peña alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera futbolística con el Club León, donde consiguió el ascenso y el histórico bicampeonato de la Liga MX (Apertura 2013 y Clausura 2014).