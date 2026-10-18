Marcha Zombie 2026 en CDMX: horario, ruta y actividades de este domingo 18 de octubre

La Marcha Zombie 2026 recorrerá las calles del Centro Histórico de la CDMX este domingo 18 de octubre. / RS

La Marcha Zombie celebrará su edición número 19 con disfraces de terror, maquillaje y actividades gratuitas. Conoce el horario, las calles del recorrido y cómo participar

La Marcha Zombie 2026 en la Ciudad de México se realizará este domingo 18 de octubre con cientos de participantes caracterizados como muertos vivientes, monstruos y personajes de terror. El evento será gratuito y recorrerá algunas de las principales vialidades del Centro Histórico, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

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La edición número 19 también contará con actividades previas, pasarelas de disfraces, maquillaje temático y una colecta voluntaria de alimentos no perecederos para apoyar a familias que lo necesitan.

¿A qué hora empieza la Marcha Zombie 2026?

La concentración comenzará a las 10:00 horas en avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución. Sin embargo, el recorrido principal arrancará puntualmente a las 16:00 horas.

Quienes lleguen desde temprano podrán participar en las actividades programadas y acudir con los maquillistas oficiales, que ofrecerán servicios de caracterización a partir de las 11:00 horas, con una cuota de recuperación.

¿Cuál será la ruta de la Marcha Zombie en CDMX?

El contingente avanzará desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. La ruta anunciada contempla las siguientes vialidades: Avenida de la República.

Cruce con Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Plaza de la Constitución, en el Zócalo. El paso de los participantes podría ocasionar afectaciones viales en las calles cercanas al recorrido, por lo que se recomienda anticipar los traslados y consultar los avisos de las autoridades capitalinas.

Actividades en la Marcha Zombie 2026

Además del desfile, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades relacionadas con Halloween y el terror. Entre ellas se encuentran la Batalla de Aura Monstruosa, una dinámica para mostrar las mejores caracterizaciones y poses, así como una pasarela zombie para presumir disfraces y maquillaje. También se contemplan bodas zombie, ceremonias simbólicas para quienes deseen participar.

La organización recomienda llegar con anticipación para aprovechar las actividades previas al recorrido.

Zombies, monstruos y personajes de terror se reunirán en la Marcha Zombie 2026. / ESPECIAL

¿Cómo participar en la Marcha Zombie?

La participación en el evento es gratuita. Quienes quieran integrarse al contingente deberán acudir disfrazados de zombies, monstruos, brujas, fantasmas o personajes relacionados con Halloween.

Las personas que prefieran observar podrán hacerlo desde los costados de las vialidades, sin obstruir el paso de los participantes. Los menores de edad pueden asistir acompañados de sus madres, padres o tutores.

La organización también recomienda evitar réplicas de armas y accesorios que parezcan reales, así como respetar el espacio de los demás asistentes.

La Marcha Zombie 2026 llenará las calles de CDMX con criaturas y personajes de terror. / IA

Marcha Zombie tendrá colecta de alimentos

La edición 2026 también tendrá una causa solidaria. Los organizadores invitan a los asistentes a donar alimentos no perecederos, como arroz, frijol y productos enlatados, para la organización Alimento para Todos I.A.P.

El centro de acopio estará ubicado en avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución. La donación será voluntaria y no es un requisito para participar. Además, no se recibirán alimentos durante el recorrido ni en el Zócalo.