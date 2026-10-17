Los alebrijes monumentales llenaron de color las calles de la CDMX durante el desfile de este sábado. / Georgina Sánchez

La Ciudad de México se llenó de figuras fantásticas, música y color este sábado 17 de octubre

La Ciudad de México se llenó de figuras fantásticas, música y color este sábado 17 de octubre con el 18° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, una celebración que reunió a miles de personas en las calles del Centro Histórico para admirar las creaciones del arte popular mexicano.

Familias, niñas, niños y visitantes se congregaron para observar el paso de estas criaturas de gran tamaño, cuyos diseños combinan formas de distintos animales, colores llamativos y elementos imaginarios. El desfile convirtió las principales vialidades del primer cuadro de la capital en un espacio de encuentro entre la cultura, la creatividad y las tradiciones mexicanas.

El desfile de alebrijes es una de las actividades culturales que anticipan las celebraciones del Día de Muertos en la CDMX. / Georgina Sánchez

La jornada comenzó al mediodía, con un recorrido que partió del Zócalo capitalino y recorrió Avenida Juárez para luego tomar Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia.

Las figuras monumentales sorprendieron a los asistentes por sus diseños y llamativas combinaciones de colores. / Georgina Sánchez

Alebrijes monumentales: creatividad y tradición mexicana

Más allá del espectáculo visual, el desfile reconoce el trabajo de quienes dedican tiempo y esfuerzo a diseñar y construir estas piezas mediante técnicas artesanales como la cartonería. Las creaciones reúnen elementos de animales reales e imaginarios para dar forma a seres fantásticos, desde figuras que evocan dragones hasta combinaciones de distintas especies. Cada diseño refleja la imaginación de sus creadores y la diversidad del arte popular mexicano.

En esta edición también participan tres piezas elaboradas por personas privadas de la libertad, como parte de talleres realizados en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

El desfile reunió creaciones artesanales inspiradas en animales reales e imaginarios. / Georgina Sánchez

¿Hasta cuándo se podrán ver los alebrijes en Paseo de la Reforma?

Después del desfile, las figuras permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre de 2026, para que habitantes y visitantes puedan observarlas de cerca y tomarse fotografías.