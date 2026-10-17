La Ciudad de México se llenó de figuras fantásticas, música y color este sábado 17 de octubre con el 18° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, una celebración que reunió a miles de personas en las calles del Centro Histórico para admirar las creaciones del arte popular mexicano.
Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX: ¿cuándo será y hasta qué fecha podrás verlos?
Familias, niñas, niños y visitantes se congregaron para observar el paso de estas criaturas de gran tamaño, cuyos diseños combinan formas de distintos animales, colores llamativos y elementos imaginarios. El desfile convirtió las principales vialidades del primer cuadro de la capital en un espacio de encuentro entre la cultura, la creatividad y las tradiciones mexicanas.
La jornada comenzó al mediodía, con un recorrido que partió del Zócalo capitalino y recorrió Avenida Juárez para luego tomar Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia.
Alebrijes monumentales: creatividad y tradición mexicana
Más allá del espectáculo visual, el desfile reconoce el trabajo de quienes dedican tiempo y esfuerzo a diseñar y construir estas piezas mediante técnicas artesanales como la cartonería. Las creaciones reúnen elementos de animales reales e imaginarios para dar forma a seres fantásticos, desde figuras que evocan dragones hasta combinaciones de distintas especies. Cada diseño refleja la imaginación de sus creadores y la diversidad del arte popular mexicano.
En esta edición también participan tres piezas elaboradas por personas privadas de la libertad, como parte de talleres realizados en centros penitenciarios de la Ciudad de México.
¿Hasta cuándo se podrán ver los alebrijes en Paseo de la Reforma?
Después del desfile, las figuras permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre de 2026, para que habitantes y visitantes puedan observarlas de cerca y tomarse fotografías.