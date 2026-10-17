En las pantallas de Mezontle se mostró al jugador de los xolos y la Selección Mexicana

Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana, se convirtió en protagonista de una peculiar celebración, luego de que un centro nocturno proyectara un video hecho presuntamente con inteligencia artificial en el que aparecía una recreación digital del joven mediocampista mexicano. Las imágenes llamaron la atención de los asistentes, quienes presenciaron el inesperado homenaje durante una noche de fiesta.

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El establecimiento conocido como Mezontle fue el encargado de presentar el audiovisual en sus pantallas como parte de una celebración relacionada con el cumpleaños del jugador. Sin embargo, no se trató de una aparición real del futbolista, sino de un contenido que presuntamente utilizó herramientas de inteligencia artificial para simular su imagen y su voz.

¿Qué decía el video de Gilberto Mora hecho presuntamente con inteligencia artificial?

Durante la celebración, las pantallas del centro nocturno mostraron una representación digital que imitaba las características físicas y la voz de Gilberto Mora, generando sorpresa entre las personas que se encontraban en el establecimiento. El montaje buscaba recrear un supuesto mensaje del jugador dirigido a los asistentes.

En el audiovisual, la figura generada digitalmente aparecía invitando a los presentes a beber y disfrutar de la celebración, como si el propio futbolista estuviera participando en la fiesta. No obstante, el mensaje formaba parte de una simulación y no existe evidencia de que el mediocampista haya pronunciado esas palabras.

Gilberto Mora celebrando gol de Raúl Jiménez en la Copa del Mundo | MEXSPORT

La polémica de Mezontle con la IA

La recreación provocó reacciones de humor y asombro entre los asistentes, principalmente por la manera en que la tecnología habría sido utilizada para imitar a una de las jóvenes promesas del futbol mexicano. El video no acredita la presencia de Gilberto Mora en el lugar ni su participación en la elaboración del contenido.

No es la primera vez que el centro nocturno se ve envuelto en esta clase de polémicas. Hace unas semanas, Mezontle se hizo viral por un video hecho con inteligencia artificial de Carlos Loret de Mola, periodista mexicano.