Gilberto Mora frente a otros jugadores que también brillaron antes de los 18

El futbolista de Tijuana llega a la mayoría de edad con un Mundial, una Copa Oro y récords en el futbol mexicano

Gilberto Mora cumple 18 años con una trayectoria que lo coloca en un escenario distinto al de otras promesas del futbol mexicano a su misma edad. Mientras algunos apenas buscaban consolidarse en Primera División o ganarse un lugar dentro de alguna categoría juvenil, el mediocampista de Xolos ya debutó con la selección mexicana, conquistó la Copa Oro 2025 y disputó la Copa del Mundo este año.

Con 15 años debutó en la Liga MX y, desde entonces, su progresión fue acelerada. De acuerdo con diversas estadísticas basadas en Sofascore, acumula 62 partidos oficiales, 15 goles y tres asistencias con el primer equipo de Tijuana, números que reflejan la continuidad que consiguió pese a su juventud.

Diego Lainez, una promesa que dio el salto a Europa

Uno de los casos más comparables es el de Diego Lainez, quien debutó con el América a los 16 años y llegó a los 18 como campeón de Liga MX. A esa edad sumaba 33 partidos oficiales, mil 665 minutos, dos asistencias y ningún gol con el primer equipo, antes de fichar por el Real Betis de España.

Aunque Lainez también generó grandes expectativas, su carrera europea estuvo marcada por la falta de continuidad y posteriormente regresó al futbol mexicano.

Diego Lainez durante su presentación como jugador de Betis | MEXSPORT

Carlos Vela y Rafael Márquez, otros caminos hacia la élite

Carlos Vela llegó a los 18 años con el antecedente de ser campeón del Mundial Sub-17 de 2005 y pertenecer al Arsenal; sin embargo, todavía necesitaba foguearse en España antes de consolidarse en el futbol europeo.

Rafael Márquez, en cambio, ya había debutado con Atlas a los 17 años y estaba cerca de dar el salto al Mónaco, inicio de una trayectoria que lo convertiría en referente del Barcelona y de la Selección Mexicana.

Rafael Márquez, en su etapa con Mónaco, en 1999 | MEXSPORT

El reto de Mora apenas comienza

La precocidad también tuvo resultados distintos en casos como Martín Galván y Julio Gómez, quienes no lograron consolidarse en la élite como se esperaba.

Por eso, el siguiente paso será determinante para Mora, debido a que, a pesar de los rumores que lo colocan en diversos equipos de Europa, el canterano de Tijuana se mantiene con su club a espera de una posible transferencia.