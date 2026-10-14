Tras cumplir la mayoría de edad, el siguiente reto para el joven futbolista es llegar al futbol europeo

México lleva años buscando a ese futbolista capaz de marcar una época, convertirse en referente de la Selección Mexicana y dar el salto al futbol de élite. Hoy, Gilberto Mora, el nombre que despierta esa ilusión, cumple 18 años y su etapa en México parece tener fecha de caducidad.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana celebra su mayoría de edad convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano. Desde su debut en Primera División, con apenas 15 años, Mora rompió las expectativas y demostró que su talento estaba por encima de su edad. Su técnica, visión de juego y personalidad lo llevaron a ganarse un lugar en el máximo circuito y a llamar la atención en todo el mundo.

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Con la Selección Mexicana también comenzó a escribir su propia historia y formó parte del equipo que conquistó la Copa Oro de 2025 y después jugó el mundial con solo 17 años. Su capacidad para competir ante jugadores experimentados y responder en escenarios de presión alimentó la ilusión de que México finalmente tiene a un futbolista distinto, capaz de convertirse en referente durante los próximos años.

Ahora, con 18 años recién cumplidos, el siguiente paso parece estar en Europa. Su proyección y sus condiciones lo colocan como un jugador con potencial para dar el salto a una de las grandes ligas del mundo donde podría encontrar un entorno más exigente para desarrollar sus cualidades. Aunque su futuro dependerá de las negociaciones

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La posibilidad de emigrar también representa un reto para el futbol mexicano. Mora necesita dar el salto en el momento adecuado, encontrar un equipo que le garantice oportunidades y evitar que la presión por convertirse en una estrella condicione su desarrollo.

Para la Selección Mexicana, su consolidación sería una noticia importante. El Tricolor necesita futbolistas capaces de marcar diferencias, competir ante las potencias y asumir responsabilidades en los momentos decisivos. Mora tiene condiciones para aspirar a ese papel, aunque todavía deberá demostrar su capacidad para mantener un nivel alto y convertirse en una pieza constante del combinado nacional.

Gilberto Mora recibiendo un duro marcaje de parte de Colombia | MEXSPORT