Adolfo Bautista: “Hay que llevar a los jóvenes con calma; Gilberto Mora es el futuro de la Selección”

El exfutbolista de Chivas, Adolfo Bautista, aseguró que se debe llevar con calma el proceso de los jóvenes que comienzan a destacar tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana

El ‘Bofo’ destacó el talento de las nuevas generaciones y puso como ejemplo a Gilberto Mora, a quien considera uno de los futbolistas que pueden representar el futuro del combinado nacional. Además, resaltó el potencial de otros jóvenes mexicanos que ya comienzan a abrirse camino en el futbol europeo.

“Porque sabemos cómo es el futbol: si cometes dos o tres errores, te pueden sacar del equipo y puedes perder el camino. Por eso yo veo muchísimo talento en estos jugadores que mencionaste, y también en el hijo de Tilón (Mateo Chávez), que ya está en Europa. Hay que llevarlos con calma. Ojalá también hagan lo mismo con otro Gilberto Mora, el que está en Tijuana. Hay que llevarlos paso a paso, porque van a ser el futuro de la Selección”.

Pide respaldo al proyecto de Rafael Márquez: “No podemos querer correrlo a la primera”

De igual manera, Adolfo Bautista respaldó el trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y consideró que se le debe dar tiempo para desarrollar su proyecto, tal como ha sucedido con otros entrenadores extranjeros que han llegado al futbol mexicano.

Rafa Márquez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El ‘Bofo’ señaló que no es correcto realizar un análisis definitivo después de los primeros partidos, especialmente al tratarse de encuentros amistosos.

“Es complicado hacer un análisis cuando apenas es su primer partido y, además, son encuentros amistosos. Muchos van a decir: ‘Oye, ¿contra quién jugaron?, ¿ganaron o perdieron?’. Pero este proceso tenemos que dejar que trabaje. Así como se les ha dado tiempo a técnicos extranjeros que vienen a México, también hay que darle tiempo a un mexicano. Rafa Márquez consiguió muchas cosas como jugador y ahora está comenzando su carrera como técnico. No podemos querer correrlo a la primera. Hay que darle tiempo y apoyarlo como mexicano. Estoy seguro de que, con trabajo, va a conseguir resultados”.

Bautista pide orientación para los jóvenes de Chivas

Finalmente, el exjugador rojiblanco insistió en que los jóvenes deben ser llevados con calma, especialmente cuando dan el salto a Primera División, pues considera fundamental que cuenten con personas que puedan orientarlos durante los primeros años de sus carreras.

Adolfo 'Bofo' Bautista no festeja gol ante Atlas | Captura de pantalla

Bautista recordó que muchos futbolistas atraviesan situaciones similares cuando comienzan a tener protagonismo a una edad temprana y destacó la importancia de que la directiva de Chivas acompañe a sus jóvenes para evitar que se pierdan en el camino.