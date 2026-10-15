El ‘Bofo’ destacó el talento de las nuevas generaciones y puso como ejemplo a Gilberto Mora, a quien considera uno de los futbolistas que pueden representar el futuro del combinado nacional. Además, resaltó el potencial de otros jóvenes mexicanos que ya comienzan a abrirse camino en el futbol europeo.
“Quisiera dirigir a Chivas y darle campeonatos”: 'Bofo' Bautista revela que sueña con el Rebaño
“Porque sabemos cómo es el futbol: si cometes dos o tres errores, te pueden sacar del equipo y puedes perder el camino. Por eso yo veo muchísimo talento en estos jugadores que mencionaste, y también en el hijo de Tilón (Mateo Chávez), que ya está en Europa. Hay que llevarlos con calma. Ojalá también hagan lo mismo con otro Gilberto Mora, el que está en Tijuana. Hay que llevarlos paso a paso, porque van a ser el futuro de la Selección”.
Pide respaldo al proyecto de Rafael Márquez: “No podemos querer correrlo a la primera”
De igual manera, Adolfo Bautista respaldó el trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y consideró que se le debe dar tiempo para desarrollar su proyecto, tal como ha sucedido con otros entrenadores extranjeros que han llegado al futbol mexicano.
El ‘Bofo’ señaló que no es correcto realizar un análisis definitivo después de los primeros partidos, especialmente al tratarse de encuentros amistosos.
“Es complicado hacer un análisis cuando apenas es su primer partido y, además, son encuentros amistosos. Muchos van a decir: ‘Oye, ¿contra quién jugaron?, ¿ganaron o perdieron?’. Pero este proceso tenemos que dejar que trabaje. Así como se les ha dado tiempo a técnicos extranjeros que vienen a México, también hay que darle tiempo a un mexicano. Rafa Márquez consiguió muchas cosas como jugador y ahora está comenzando su carrera como técnico. No podemos querer correrlo a la primera. Hay que darle tiempo y apoyarlo como mexicano. Estoy seguro de que, con trabajo, va a conseguir resultados”.
Bautista pide orientación para los jóvenes de Chivas
Finalmente, el exjugador rojiblanco insistió en que los jóvenes deben ser llevados con calma, especialmente cuando dan el salto a Primera División, pues considera fundamental que cuenten con personas que puedan orientarlos durante los primeros años de sus carreras.
Bautista recordó que muchos futbolistas atraviesan situaciones similares cuando comienzan a tener protagonismo a una edad temprana y destacó la importancia de que la directiva de Chivas acompañe a sus jóvenes para evitar que se pierdan en el camino.
“A muchos nos pasó. Éramos jóvenes y sabemos que, cuando llegas tan rápido a Primera División y empiezas a jugar algunos partidos, te puedes perder un poco. Por eso es muy importante que la directiva tenga gente cercana a ellos que los oriente, que los vaya guiando y que los ayude a construir una carrera larga y exitosa”.