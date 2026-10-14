El Estadio BBVA en el lanzamiento de marca de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, aseguró que el Tri buscará acercarse a la afición de distintas regiones del país; además, destacó las condiciones que permitieron concretar el regreso al Estadio BBVA

La Selección Mexicana buscará disputar más partidos en territorio nacional durante su próximo ciclo mundialista, con la intención de acercarse a la afición de distintas regiones del país. Así lo señaló Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, durante la rueda de prensa en la que se anunció el encuentro ante Jamaica del próximo 17 de noviembre en el Estadio BBVA.

Sin duda. En la toma de decisiones sí ponderamos venir más a México. De hecho, si ves el balance de todo el año, tuvimos casi la misma cantidad de partidos. Hubo algunos antes del Mundial y estos también después. Sin duda, queremos regresar a México y jugar más aquí. Dentro del plan de los cuatro años estará, sin duda, regresar también a Monterrey, pero igualmente a otras regiones.

Monterrey, una sede que buscaban concretar

Nieto explicó que el regreso del combinado nacional a Nuevo León fue resultado de distintas gestiones y factores administrativos, luego de que existiera desde tiempo atrás el interés de llevar nuevamente a la Selección a la ciudad.

Sobre si había otras sedes, la verdad es que se toman en cuenta muchos factores para esa toma de decisiones. Si bien, como lo dijimos Pedro y yo, este acercamiento ya tenía mucho tiempo y nosotros queríamos venir a Monterrey, se dieron las condiciones y se pudieron arreglar estos temas más administrativos. Hoy la realidad es que estamos encantados de regresar y de venir a este estadio, sobre todo por todo lo que vimos durante el Mundial.

Johan Vásquez y jugadores de la Selección Mexicana en lamento | MEXSPORT

El objetivo será avanzar a la siguiente ronda

El vicepresidente de Selecciones Nacionales también destacó la importancia del compromiso ante Jamaica, al tratarse de un partido oficial en el que se definirá el pase a la siguiente ronda. Además, expresó su expectativa de que el encuentro se convierta en una celebración para los aficionados de Nuevo León y la región.

Estamos seguros de que será una gran fiesta. Es un partido oficial, es la vuelta en la que se cierra la eliminatoria y, como lo dijo Duilio, el objetivo está claro: avanzar a la siguiente ronda. Lo que queremos es ofrecer a la afición de la región la oportunidad de acercarse a la Selección y que sea una fiesta.

Estadio BBVA previo al partido entre Suecia y Túnez| CARLOS PONCE