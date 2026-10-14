El Tri terminó de mejor forma la Fecha FIFA de octubre y tendrá tiempo para preparar su juego del clasificatorio Concacaf

Con una victoria 3-1 ante Jamaica en el Estadio Corregidora, la Selección Mexicana se reivindicó luego de su derrota 3-4 ante las mismas Reggae Girlz el pasado viernes en Aguascalientes. Fue el último juego de preparación para el Tri de Pedro López, que saldrá a escena nuevamente hasta noviembre, cuando se enfrente a Haitíipor un boleto para la Copa del Mundo Femenina 2027.

El torneo clasificatorio de la Concacaf se disputará en Estados Unidos y México jugará su compromiso de Cuartos de Final (eliminatoria a un solo juego) el sábado 28 de noviembre en horario todavía por confirmar. En caso de ganar el partido contra las haitianas, el Tri clasificará automáticamente al mundial en Brasil y solo disputará Semifinales y Final para definir el bombo en el cual quedará ubicado.

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¿Cómo es la eliminatoria mundialista de la Selección Femenil?

Para esta ocasión, el Campeonato Concacaf W se dividió en Fase Preliminar, celebrada en las Fechas FIFA de noviembre de 2025 y febrero y abril 2026, y Fase Final, a la cual México avanzó como líder del Grupo A. Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá y El Salvador también clasificaron por esta vía, mientras que Estados Unidos y Canadá lo hicieron de forma automática como las dos mejores selecciones del ranking.

Para los Cuartos de Final, los emparejamientos quedaron a partir de la actualización del ranking en abril de este año, por lo que México, como tercer lugar, enfrentará a Haití, el sexto mejor. Las eliminatorias serán a solo un partido y los cuatro semifinalistas clasificarán al mundial, mientras que los cuatro perdedores jugarán un Play In y los ganadores irán al Repechaje Internacional.

Maricarmen Reyes en celebración con la Selección Mexicana en partido amistoso | IMAGO 7

Por otra parte, los finalistas y el tercer lugar también obtendrán su boleto para el torneo olímpico de futbol femenino en Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos sea finalista, el cuarto lugar también avanzará a los olímpicos, ya que el equipo de las Barras y las Estrellas está automáticamente clasificado como local. Las Semifinales y la Final están programadas para el 1º y 5 de diciembre, también en territorio estadounidense.

¿Desde cuándo no juega México el Mundial Femenino?

El Tri tiene urgencia de regresar a una Copa del Mundo, luego de que se perdió la edición de Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023, esta última al quedar eliminado en su propia casa en el Clasificatorio Concacaf 2022. En ese sentido, la última participación mundialista de México Femenil fue hace 11 años, en Canadá 2015, edición en la cual quedó eliminado en Fase de Grupos, en el sitio 22, con un solo punto producto de su empate 1-1 ante Colombia.