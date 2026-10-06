El director general del equipo surinamés denunció que la Concacaf no actuó ante las ofensas recibidas

La última fecha de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf finalizó caliente, con la pelea campal entre las selecciones de Surinam y Guatemala. El portero surinamés, Etienne Vaessen, se llevó reflectores por las confrontaciones que tuvo con los aficionados en la tribuna, pero la dirigencia de su selección ha salido en defensa de sus jugadores al señalar las conductas racistas de las cuales fueron víctimas.

Por medio de redes sociales, el director general de los Suriboys, Brian Tevreden, denunció los agravios sufridos por sus futbolistas desde las gradas. Además, se quejó de la expulsión de Richonell Margaret por encarar las agresiones verbales, mientras que el árbitro y la Concacaf no hicieron nada por detener las ofensas de los cuales fue víctima el combinado surinamés.

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"Durante todo el partido, nuestros jugadores fueron objeto de cánticos racistas desde las gradas. No se tomó ninguna medida. El partido no se detuvo y el propio protocolo antidiscriminación de la Concacaf, diseñado precisamente para este tipo de situaciones, no se aplicó", escribió el directivo en su perfil de Facebook una vez que finalizó el partido contra Guatemala.

Pelea entre jugadores de Guatemala y Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf | AP

Racismo reiterado contra la Selección de Surinam

Tevreden señaló que es "el mundo al revés" por la expulsión a Margaret, quien -aseguró el directivo- solo respondió a los insultos. "En cambio, cuando uno de nuestros jugadores reaccionó a los insultos, se le mostró una tarjeta roja. La víctima fue castigada. Los culpables no. Es un mundo al revés", y aseguró que no es la primera vez que Surinam es víctima de una situación así.

"Este no es un incidente aislado. Primero El Salvador, ahora Guatemala. ¿Cuántas veces más tendrán que soportar esto nuestros jugadores antes de que la Concacaf actúe? Nuestros jugadores representan a Surinam con orgullo y dignidad. Tienen derecho a jugar al fútbol sin ser deshumanizados, y la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) los apoya plenamente", finalizó.

Así fue la queja del director general de la Selección de Surinam | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo quedó Surinam en la Liga de Naciones Concacaf?

En lo deportivo, Guatemala terminó por imponerse 1-0 con un gol agónico al minuto 96, lo que le dio al equipo de Luis Fernando Tena el liderato del Grupo B de la Liga, con siete puntos y una diferencia de seis puntos a favor. Con ello, los Chapines pasaron a los Cuartos de Final del certamen, instancia en la cual se enfrentarán a la Selección de Canadá en noviembre.

Por su parte, Surinam quedó tercero de su grupo, empatado en siete puntos con Guatemala y Jamaica, pero con una menor diferencia de goles. Con ello, no le quedará más que enfocarse en la Fase Preliminar de la Copa Oro, a disputarse en marzo de 2027, con ocho selecciones todavía por confirmarse: los ganadores del Play In entre las Ligas A y C, y los perdedores de los Cuartos de Final.