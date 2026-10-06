Portero de Surinam provoca pelea campal ante Guatemala del Flaco Tena y termina con gestos obscenos hacia la afición

Etienne Vaessen se llevó el protagonismo al final del partido

El Guatemala vs Surinam terminó con escenas de tensión y enfrentamientos en el terreno de juego. La selección guatemalteca consiguió un agónico triunfo de 1-0; pero, el protagonismo se lo llevó Etienne Vaessen que armó pelea y terminó con gestos obscenos hacia la afición.

¿Qué sucedió?

Durante el partido, el arquero de Surinam, Etienne Vaessen, mantuvo varios intercambios con aficionados ubicados detrás de su portería. El guardameta reaccionó en diferentes momentos a los reclamos provenientes de las gradas, por lo que la tensión entre el jugador y parte del público fue aumentando conforme avanzaba el encuentro.

Otro episodio polémico tuvo como protagonista a Richonell Margaret. El jugador surinamés tuvo un cruce con aficionados durante el partido y, según las imágenes difundidas posteriormente, lanzó escupitajos en dirección a la tribuna.

Pelea al final del encuentro entre Guatemala vs Surinam de Nations League | X:@EUDeportes

Guatemala encontró el gol cuando el partido parecía encaminado al empate. Matthew Evans apareció en el tiempo añadido para sacar un remate que terminó en el fondo de la portería y desató la celebración de los locales.

Dicho tanto significó la clasificación para Guatemala a los Cuartos de Final y que enfrentará a Canadá, pero también fue el punto de partida para los incidentes que se produjeron inmediatamente después.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT

Pelea y gestos obscenos

Con el pitazo final, Vaessen abandonó su zona y se dirigió hacia donde se encontraban los jugadores guatemaltecos. El arquero terminó involucrado directamente en la confrontación y, en medio de empujones y forcejeos, la situación rápidamente perdió el control.

En uno de los momentos más llamativos de la pelea, Vaessen terminó en el suelo después de ser derribado durante el forcejeo. El guardameta quedó rodeado por varios jugadores mientras continuaban los reclamos y los empujones.

Portero de Surinam con gestos obscenos REPROBABLES| X:@EUDeportes