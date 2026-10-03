Guatemala, del Flaco Tena, resiste en su visita a Surinam y saca valioso empate

Surinam y Guatemala empatan en la J3 de la Nations League | X:@fedefut_oficial

Los Chapines mantuvieron el 0-0 en la J3 de la Nations League de Concacaf

Guatemala logró rescatar un empate 0-0 frente a Surinam en el estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo, dentro de la Jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena terminó con el Rosario en la mano tuvo que emplearse a fondo en labores defensivas para salir con vida de un encuentro en el que los locales llevaron la iniciativa durante buena parte del partido.

¿Cómo fue el partido?

Desde los primeros minutos, Surinam dejó claras sus intenciones de buscar la portería guatemalteca. Apenas al minuto 2 llegó una de las primeras aproximaciones de peligro, aunque la jugada no terminó por concretarse en una ocasión de gol. Guatemala se replegó y apostó por mantener el orden para contener los constantes avances del conjunto local.

Con el paso de los minutos, Surinam incrementó la presión y comenzó a generar mayores complicaciones para la defensa visitante. El cuadro local protagonizó al menos cuatro aproximaciones importantes durante la primera mitad, poniendo a prueba la concentración de Guatemala, que consiguió mantener el cero gracias a su trabajo defensivo.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala, en un partido| MEXSPORT

El conjunto de Luis Fernando Tena tuvo pocas oportunidades para salir de su propio campo durante el primer tiempo. La prioridad fue cerrar espacios y evitar que los atacantes surinameses encontraran zonas cómodas para rematar, por lo que el descanso llegó con la igualada sin goles pese al dominio territorial de los locales.

En la segunda mitad, el panorama no cambió demasiado. Surinam continuó controlando el ritmo del encuentro y mantuvo a Guatemala cerca de su área, buscando el espacio que le permitiera romper la resistencia defensiva. Sin embargo, los locales tampoco lograron transformar su superioridad en el marcador.

Surinam vs Guatemala en la J3 de la Liga Naciones de la Concacaf | X:@CAVGuatemala

Guatemala siguió apostando por la disciplina táctica y por mantener su arco protegido. El conjunto centroamericano tuvo dificultades para generar peligro en el último tercio del campo, pero consiguió resistir los constantes intentos de Surinam conforme avanzaban los minutos.

Así quedaron en la tabla de clasificación