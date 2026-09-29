El técnico de Guatemala reconoció que esperaba un partido cerrado ante El Salvador, pero su equipo terminó imponiéndose 6-0 con un triplete de William Jehú Fajardo

Guatemala sorprendió con una goleada 6-0 sobre El Salvador en ‘El Trébol’ y Luis Fernando Tena reconoció que ni siquiera esperaba un marcador tan amplio. El técnico mexicano aseguró que su equipo pensaba conseguir una victoria por diferencia mínima, pero terminó encontrando una noche en la que prácticamente todo le salió bien.

“Claro que es una sorpresa el marcador; nadie se espera un marcador así. Pensábamos ganar 1-0 o 2-1 y salir contentos con una victoria apretada. Fue rarísimo el partido, donde a un equipo le sale todo bien y al rival todo mal. Nosotros tuvimos mucha puntería que nos faltó en Jamaica. Fue una sorpresa total el marcador, por supuesto”, declaró Tena.

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Guatemala recupera confianza tras goleada a El Salvador

El resultado significó la primera victoria de Guatemala en el año después de cinco derrotas consecutivas y permitió al equipo colocarse en el segundo puesto del Grupo B. William Jehú Fajardo fue la gran figura del encuentro al marcar un triplete, mientras Darwin Lom, Rubio Rubín y Jorge Aparicio completaron la goleada.

Tena reconoció que esperaba un encuentro mucho más complicado y consideró que la derrota sufrida ante Jamaica tuvo una especie de revancha con el resultado ante El Salvador.

“Esperaba un partido mucho más complicado y por diferencia de un gol. Fue un partido raro donde a un equipo le sale todo bien y al otro equipo no le sale nada. El Salvador no pudo concretar. El resultado fue bueno por la alegría de la gente”, señaló.

El estratega también destacó el rendimiento de Fajardo, quien consiguió su primer triplete con la selección guatemalteca. Tena resaltó su capacidad para encontrar espacios y definir frente al arco.

“Es un jugador con mucho olfato de gol, tiene mucha intuición y es un buen definidor. Ha sido una gran revelación en ofensiva, como lo hizo Allen Yanes como central en los dos partidos”, explicó.

Guatemala vence por goleada a El Salvador | X: @fedefut_oficial

Tena pierde a dos jugadores para enfrentar a Surinam

La goleada también dejó malas noticias para Guatemala, pues Óscar Santis terminó con una lesión muscular que podría impedirle disputar el próximo partido. El técnico explicó que el atacante será sometido a una resonancia para conocer la gravedad de la dolencia.

“Santis tiene una dolencia muscular muy fuerte y sabremos la magnitud cuando le hagan una resonancia. No pinta bien la cosa. Será muy difícil que juegue”, comentó Tena.

Además, Darwin Lom no podrá participar en el siguiente compromiso debido a acumulación de tarjetas amarillas. Guatemala visitará a Surinam el próximo viernes y posteriormente volverá a ‘El Trébol’ el lunes para cerrar esta serie de partidos.

Tena también aprovechó para pedir el apoyo de la afición guatemalteca y espera que el estadio presente una mayor entrada en el próximo encuentro como local. “Ojalá sea una reconciliación con la afición. No podemos jugar si el estadio no está lleno y con buenas actuaciones podemos hacer que el público vuelva”, expresó.