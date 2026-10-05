Entrenador de Irlanda pide no volver a jugar contra Israel por apoyo a Palestina

El genocidio en Medio Oriente ha generado que varios integrantes del balompié levanten la voz

Porque el futbol es más que un deporte, es algo político. El mundo gira conforme a la pelota que gira, por lo que algunos de sus integrantes -con conciencia- han decidido alzar la voz por uno el geneocido que ocurre en la Franja de Gaza. Heimir Hallgrímsson, entrenador de Irlanda, pidió a la UEFA no volver a jugar contra Israel, por el apoyo del país a Palestina.

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El estratega islandes comentó que Irlanda es uno de los países que más apoya a la nación palestina, por lo que no deberían de volver a jugar ante los israelíes. Después del empate a un gol en la UEFA Nations League, Hallgrímsson aseguró que no les corresponde a ellos la decisión de enfrentarse a Israel.

Conferencia de prensa del DT de Irlanda previo al juego ante Israel | CAPTURA DE PANTALLA

"No, no deberían. No nos corresponde a nosotros decidir eso; es la UEFA quien lo decide. Obviamente, en Irlanda hay un gran apoyo a Palestina. No hay muchos países que apoyan a Palestina tanto como Irlanda", aseveró.

"No desearía que ninguna selección pasara por lo que nosotros hemos vivido en estas dos semanas, así que tal vez la UEFA deba intervenir y hacer algo", sentenció.

Cuerpo técnico de Irlanda | X:@IrelandFootball

Asegura que Irlanda sufrió al enfrentar a Israel

Además de la posición política de Irlanda, Heimir Hallgrímsson también comentó que tanto él como la selección sufrieron mucho a la interna. Al cuestionarse sobre jugar contra Israel y hacerlo, Gavin Bazunu, portero suplente, abandonó la concentración de The Boys in Green.

De igual forma, el propio Heimir Hallgrímsson fue acusado de ser racista por un periodista israelí. El estratega pidió disculpas por sus declaraciones, pero dejó el precedente sobre lo que ha vivido Irlanda.

Jack Moylan de Irlanda pelea el balón con Albian Hajdari de Kosovo | AP

La votación que lo cambió todo

La presión para boicotear los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Israel debido a las acciones de ese país en Gaza pasó factura al equipo de Irlanda el sábado, cuando los jugadores hablaron durante horas, votaron sobre su participación y uno de ellos abandonó la convocatoria.