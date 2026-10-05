Porque el futbol es más que un deporte, es algo político. El mundo gira conforme a la pelota que gira, por lo que algunos de sus integrantes -con conciencia- han decidido alzar la voz por uno el geneocido que ocurre en la Franja de Gaza. Heimir Hallgrímsson, entrenador de Irlanda, pidió a la UEFA no volver a jugar contra Israel, por el apoyo del país a Palestina.
Dónde ver Inglaterra vs Chequia: canales y hora del partido de la UEFA Nations League
El estratega islandes comentó que Irlanda es uno de los países que más apoya a la nación palestina, por lo que no deberían de volver a jugar ante los israelíes. Después del empate a un gol en la UEFA Nations League, Hallgrímsson aseguró que no les corresponde a ellos la decisión de enfrentarse a Israel.
"No, no deberían. No nos corresponde a nosotros decidir eso; es la UEFA quien lo decide. Obviamente, en Irlanda hay un gran apoyo a Palestina. No hay muchos países que apoyan a Palestina tanto como Irlanda", aseveró.
"No desearía que ninguna selección pasara por lo que nosotros hemos vivido en estas dos semanas, así que tal vez la UEFA deba intervenir y hacer algo", sentenció.
Asegura que Irlanda sufrió al enfrentar a Israel
Además de la posición política de Irlanda, Heimir Hallgrímsson también comentó que tanto él como la selección sufrieron mucho a la interna. Al cuestionarse sobre jugar contra Israel y hacerlo, Gavin Bazunu, portero suplente, abandonó la concentración de The Boys in Green.
De igual forma, el propio Heimir Hallgrímsson fue acusado de ser racista por un periodista israelí. El estratega pidió disculpas por sus declaraciones, pero dejó el precedente sobre lo que ha vivido Irlanda.
La votación que lo cambió todo
La presión para boicotear los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Israel debido a las acciones de ese país en Gaza pasó factura al equipo de Irlanda el sábado, cuando los jugadores hablaron durante horas, votaron sobre su participación y uno de ellos abandonó la convocatoria.
Irlanda tiene previsto jugar contra Israel en Debrecen, Hungría, el domingo, en el primero de esos partidos, pero la rueda de prensa y la sesión de entrenamiento del sábado se retrasaron más de cinco horas, ya que los jugadores volvieron a debatir entre ellos en el hotel del equipo sobre si debían jugar o no.