Los checos se meten a Wembley en busca de su primer punto

Inglaterra afronta la cuarta jornada del Grupo C de la UEFA Nations League ante Chequia desde Wemble, y y lo podrás disfrutar este 6 de octubre, en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, a través de SKY Sports.

¿Cómo llegan?

El equipo inglés ha mostrado regularidad durante las primeras fechas del torneo. Con siete puntos obtenidos de los nueve posibles, Inglaterra llega invicta y con la confianza reforzada por sus buenos resultados, por lo que parte como favorita para quedarse con los tres puntos.

Inglaterra vence por goleada a Croacia | AP

En el otro extremo se encuentra Chequia, que todavía no ha podido celebrar una victoria en la competición. El combinado checo acumula tres derrotas consecutivas y necesita reaccionar cuanto antes si pretende mantener sus opciones de competir en el grupo.

La diferencia en los resultados convierte al encuentro en un desafío importante para ambos seleccionados. Mientras Inglaterra buscará aprovechar su momento para ampliar su ventaja,

Lamine Yamal enfrentando a Chequia | AP

Chequia tendrá la obligación de encontrar respuestas y cortar una racha que lo mantiene en el fondo de la clasificación.

Para los ingleses, uno de los principales objetivos será mantener la solidez que han mostrado en las jornadas anteriores. El equipo sabe que un nuevo triunfo no solo fortalecería su posición, sino que también aumentaría la presión sobre sus perseguidores en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.

Jugadores mexicanos celebran triunfo ante Chequia | MEXSPORT

Chequia por su primera victoria

Chequia, por su parte, tendrá que mejorar considerablemente su rendimiento para competir de igual a igual. Las tres derrotas iniciales han dejado al conjunto checo sin margen para seguir perdiendo puntos, por lo que este partido representa una oportunidad para cambiar el rumbo de su campaña.

La cuarta fecha llega, así, con dos selecciones que viven realidades opuestas. Inglaterra parte con la confianza de una campaña invicta, mientras Chequia encara el compromiso con la necesidad urgente de sumar sus primeros puntos.

El duelo promete ser una prueba de carácter para ambos equipos. Inglaterra intentará confirmar su condición de candidato dentro del Grupo C y acercarse a su objetivo, mientras Chequia buscará dar el golpe y conseguir una victoria que revitalice sus aspiraciones en la UEFA Nations League.

Fecha: 6 de octubre

Hora: 12:45

Transmisión: SKY Sports