La Mannschaft no pudo imponerse en Tesalónica y cerró la Fecha FIFA con un empate sin goles

Alemania no pudo cobrar revancha y volvió a quedarse sin victoria ante Grecia. En su segundo enfrentamiento de UEFA Nations League, ambas selecciones empataron 0-0 en el Toumba Stadium de Tesalónica, en un partido trabado, con pocas oportunidades claras y en el que las defensas terminaron imponiéndose sobre los ataques.

El resultado representó un nuevo tropiezo para la Mannschaft, que apenas unos días antes había sufrido una derrota histórica frente al conjunto helénico. El pasado 27 de septiembre, Grecia consiguió su primer triunfo ante los alemanes gracias a un solitario gol de Dimitris Kourbelis, con el que se impuso 1-0 en la WWK Arena de Augsburgo.

Con el impulso de aquella victoria, el equipo dirigido por Ivan Jovanovic saltó al terreno de juego con la intención de repetir la dosis ante su afición. Desde los primeros minutos, los locales mostraron intensidad y estuvieron cerca de abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido dos minutos, luego de un remate de cabeza de Giorgos Masouras tras un centro de Kostas Tsimikas. Sin embargo, el guardameta Jonas Urbig respondió de buena manera para evitar la caída de su portería.

Alemania vs Grecia UEFA Nations League | AP

Alemania encontró el gol, pero el VAR le quitó la celebración

Conforme avanzó el encuentro, Alemania intentó tomar el control de las acciones y encontró algunos espacios para inquietar al conjunto griego. David Raum tuvo una oportunidad para adelantar a los visitantes, pero se encontró con una buena intervención del portero Konstantinos Tzolakis, quien mantuvo el cero en su arco.

La jugada más polémica llegó cuando Jonathan Burkardt mandó el balón al fondo de las redes y celebró lo que parecía ser su primer gol con la selección alemana. Por unos instantes, la Mannschaft creyó haber encontrado la manera de romper el empate y encaminarse hacia una victoria que le permitiera sacudirse la derrota sufrida días atrás.

Sin embargo, la celebración duró poco. El árbitro Clément Turpin fue llamado por el VAR para revisar una acción previa y, tras observar las imágenes, determinó que Tom Bischof había cometido una mano. De esta manera, el tanto fue invalidado y Alemania volvió a quedarse con las ganas de abrir el marcador en un partido que comenzaba a complicársele.

Jurgen Klopp como entrenador de Alemania | AP

Grecia resistió y Alemania se quedó sin revancha

En la segunda mitad, el encuentro mantuvo la misma tónica. Los dos equipos buscaron espacios para generar peligro, pero las imprecisiones y la intensidad de los duelos dificultaron la construcción de jugadas claras. Grecia intentó aprovechar el respaldo de su afición para repetir la victoria, mientras que Alemania no encontró la contundencia necesaria para inclinar la balanza a su favor.

Con el paso de los minutos, las oportunidades escasearon y el empate comenzó a tomar forma. La selección alemana no logró encontrar el camino hacia el gol, mientras que los helénicos defendieron el resultado y evitaron que su rival se llevara los tres puntos en territorio griego.

El silbatazo final confirmó el 0-0 y dejó a Alemania sin revancha después de la derrota en Augsburgo. De esta manera, ambas selecciones cerraron sus compromisos de esta Fecha FIFA con cuentas pendientes y con un panorama todavía abierto en el Grupo A2 de la UEFA Nations League.

Con cuatro partidos disputados, Grecia y Países Bajos comparten la cima del sector con ocho puntos, aunque los neerlandeses ocupan el primer puesto. Alemania se ubica en la tercera posición con cinco unidades, mientras que Serbia permanece en el fondo de la clasificación sin sumar puntos. La Mannschaft tendrá que mejorar su rendimiento si quiere recuperar terreno en la competencia, luego de no conseguir imponerse a Grecia en ninguno de sus dos enfrentamientos de este periodo internacional.