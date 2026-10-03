El entrenador Heimir Hallgrimsson tuvo que ser desalojado por el responsable de comunicación

La conferencia de prensa del seleccionador de República de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, tuvo que finalizar abruptamente debido a las preguntas intensas por parte de periodistas israelíes sobre temas extra canchas.

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¿Cómo fue la rueda de prensa?

“¿Qué piensa usted de las personas a las que apoya? Su ideología se basa en el asesinato. Esta semana de nuevo, uno de ellos intentó matar a 170 pasajeros israelíes", fue una de las primeras preguntas.

Dicho cuestionamiento fue parte de un periodista que resaltaba un suceso reciente cuando un copiloto atacó a un piloto en un vuelo que volaba de Dubái a Tel Aviv, previo a que los pasajeros lograran contener el ataque y tomaran el avión.

Conferencia de prensa de Heimir Hallgrimsson | CAPTURA DE PANTALLA

“No responderemos a ese tipo de preguntas hoy. Responderemos únicamente a preguntas de futbol”, fue lo que lanzó rápidamente Kieran Crowley, responsable de comunicación de la Federación Irlandesa de Futbol (FAI) quien se encontraba acompañando ante los periodistas.

Las preguntas continuaron y después otro israelí también cuestionó fuertemente a Hallgrimsson sobre presuntos comentarios racistas: “Sus jugadores trataron a los nuestros de monos durante el partido”.

Conferencia de prensa del DT de Irlanda previo al juego ante Israel | CAPTURA DE PANTALLA

Tras estas palabras el micrófono terminó por ser retirado y el miembro de comunicación se llevó a su entrenador mientras la tensión se encontraba entre los reporteros en la conferencia llevada a cabo en Serbia.

¿Qué dijo Israel sobre el presunto racismo?

La Federación Israelí de Futbol a través de su responsable de comunicación resaltó sobre los presuntos comentarios racistas: "Nuestros jugadores nos dijeron que hubo insultos entre los jugadores irlandeses y ellos, algo que no era normal ni propio de ningún otro partido."

Mientras tanto, se aseguró que hasta el momento no han presentado una queja ante la UEFA; pero, que se encuentra ante las posibilidades aunque lo pensarán después del partido.