El entrenador del Atlante aseguró que apena es el comienzo de la era del ‘Kaiser’ y que se debe confiar en él

Luego de los primeros tres partidos de la Selección Mexicana al mando de Rafael Márquez, múltiples medios y personalidades del mundo deportivo alzaron la voz ante sus resultados. Sin embargo, uno de sus defensores salió a la luz, pues Miguel ‘Piojo’ Herrera aseguró que su camino ‘apenas comienza’.

¿Qué dijo el Piojo de Rafa?

Durante su participación en el programa “La Última Palabra”, Miguel Herrera fue cuestionado sobre el inicio del ciclo de Rafa Márquez rumbo al Mundial de 2030, el Piojo aseguró que las críticas y comentario fueron más allá de lo que debían, recordando ciclos exitosos que no empezaron de la mejor manera.

“Creo que sí se hizo mucho drama por el inicio de Rafa Márquez. Entre los peores inicios están Nacho Trelles, Bora Milutinovic y ve lo que ellos fueron con la Selección”, declaró Miguel Herrera.

Rafael Márquez tras la derrota ante Chile | MEXSPORT

Del mismo modo, el entrenador de los Potros señaló que estos primeros partidos ayudaron mucho al entrenador a preparar a su equipo rumbo a la Nations League, pues él mismo comentó que no vio mal al equipo, sino que fueron más errores puntuales.

Se atrevió a llevar a muchos chavos en estos partidos. Muchos hablan de que se perdió 3-0 con Estados Unidos, pero México fue infinitamente superior en los primeros 35 minutos. Los tres goles fueron de errores individuales, no fue cosa de trabajo, de recorrido, de un equipo mal parado”, añadió.

Miguel Herrera, entrenador del Atlante | IMAGO7

Finalmente, Herrera comentó que estos partidos aunque pueden perderse o no mostrar la mejor versión del equipo (caso del duelo ante Chile), sirven al estratega para poder ver que jugadores puede usar en algunos escenarios y a otros que no.

El último partido ante Chile es el que sí podría cuestionarle, el equipo no se encontró en la cancha y no hubo reacción. Esos los aprendizajes que debe tener para que cuando haya partidos por puntos, ahí saldrá con un equipo muy sólido. Seguramente vio a quién sí y a quién no llevará”, concluyó.

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tras la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cuándo vuelve a jugar México?

El combinado nacional de Rafael Márquez regresará el próximo mes de noviembre, cuando se midan ante su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en la segunda Fecha FIFA con el Kaiser al mando.