El histórico exfutbolista rojiblanco confirmó que terminó la carrera de entrenador y mantiene la ilusión de llegar al banquillo tapatío

El histórico futbolista de Chivas, Adolfo Bautista, aseguró que ya terminó su curso como entrenador y, debido al gran cariño que le tiene a la institución, espera que en un futuro pueda convertirse en el director técnico del Guadalajara.

El ‘Bofo’ enfatizó que primero comenzará a trabajar y continuará preparándose, pues se encuentra enfocado en que, en algún momento, pueda ser elegido para ocupar el banquillo del Rebaño Sagrado.

Chivas, yo le di a Chivas, Chivas me dio y yo creo que quedamos a mano. Pero el orgullo y el cariño que le tengo a la institución hacen que quisiera, en un futuro, poder dirigir esa gran institución y darle campeonatos. No, no levanto la mano. Primero hay que trabajar; digo, son procesos. Gracias a Dios, ya terminé la carrera de entrenador y estoy enfocado en eso: en un futuro poder dirigir en Chivas.

No tuvo homenaje con Chivas por decisión de José Luis Higuera

De igual manera, el exfutbolista del Rebaño Sagrado reveló que estuvo cerca de tener un homenaje con la afición de Chivas como parte de su despedida del futbol. Sin embargo, aseguró que este no pudo realizarse debido a la decisión del entonces directivo José Luis Higuera.

Adolfo 'Bofo' Bautista festejando un gol ante América, en el Apertura 2006 | MEXSPORT

Sí, en paz descanse Jorge. De verdad, yo me llevé muy bien con él. Sí se quería hacer cuando él estaba en vida, pero estaba un directivo que era nefasto y, la verdad, no se pudo. Ya ustedes lo conocen; salió de Chivas por problemas que tuvo. Estaba planeado hacer el partido de despedida, pero a la mera hora no se hizo y pues estoy en la espera.

Los festejos del ‘Bofo’ siguen presentes en Chivas

Finalmente, Adolfo Bautista destacó que le genera orgullo ver que algunos de los actuales futbolistas del plantel rojiblanco recuerden y emulen sus característicos festejos, pues considera que es una muestra de la huella que dejó durante su paso por la institución.

Bofo Bautista no festeja ante Atlas | Captura de pantalla