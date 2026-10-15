El defensor rojiblanco también habló sobre la recuperación de Bryan González y las opciones que tiene el equipo para afrontar sus próximos compromisos

Chivas tendrá una prueba complicada este fin de semana cuando se mida ante Tigres, un rival al que Luis Gabriel Rey considera peligroso independientemente de si cuenta o no con André-Pierre Gignac, uno de sus máximos referentes.

El defensor rojiblanco destacó la calidad del conjunto regiomontano y dejó claro que en el Rebaño no contemplan un partido sencillo por la ausencia del delantero francés.

“Pues mira, yo creo que sin Gignac o con Gignac siempre va a ser un equipo competitivo, como todos los demás de la liga. Si te soy sincero, no, o sea, va a ser un partido difícil, esté Gignac o no esté Gignac, tienen buenos jugadores y nada, vamos a trabajarlo para ganar los tres puntos”, señaló.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Rey reconoce la rivalidad entre Chivas y Tigres

Rey también reconoció la rivalidad que existe entre ambos clubes, aunque consideró que el Guadalajara debe afrontar el encuentro como cualquier otro compromiso y concentrarse en conseguir la victoria.

“Sí, siempre yo creo que hay una gran rivalidad entre Tigres y Chivas, pero como te digo, es un partido más, tenemos que trabajarlo y tenemos que estar listos, a quien le toque, para poder ganar”, afirmó.

Luis Rey celebrando su gol ante Seattle | MEXSPORT

Chivas espera recuperar a Bryan González

Por otra parte, el zaguero habló sobre la situación de Bryan González, quien continúa con su proceso de recuperación. El canterano rojiblanco ha comenzado a realizar algunos trabajos y, de acuerdo con Rey, el equipo espera recuperar pronto a más elementos para afrontar los siguientes compromisos.