Chivas tendrá una prueba complicada este fin de semana cuando se mida ante Tigres, un rival al que Luis Gabriel Rey considera peligroso independientemente de si cuenta o no con André-Pierre Gignac, uno de sus máximos referentes.
El defensor rojiblanco destacó la calidad del conjunto regiomontano y dejó claro que en el Rebaño no contemplan un partido sencillo por la ausencia del delantero francés.
“Pues mira, yo creo que sin Gignac o con Gignac siempre va a ser un equipo competitivo, como todos los demás de la liga. Si te soy sincero, no, o sea, va a ser un partido difícil, esté Gignac o no esté Gignac, tienen buenos jugadores y nada, vamos a trabajarlo para ganar los tres puntos”, señaló.
Rey reconoce la rivalidad entre Chivas y Tigres
Rey también reconoció la rivalidad que existe entre ambos clubes, aunque consideró que el Guadalajara debe afrontar el encuentro como cualquier otro compromiso y concentrarse en conseguir la victoria.
“Sí, siempre yo creo que hay una gran rivalidad entre Tigres y Chivas, pero como te digo, es un partido más, tenemos que trabajarlo y tenemos que estar listos, a quien le toque, para poder ganar”, afirmó.
Chivas espera recuperar a Bryan González
Por otra parte, el zaguero habló sobre la situación de Bryan González, quien continúa con su proceso de recuperación. El canterano rojiblanco ha comenzado a realizar algunos trabajos y, de acuerdo con Rey, el equipo espera recuperar pronto a más elementos para afrontar los siguientes compromisos.
“Pues lo estamos trabajando ahorita, esta semana, justo lo que dices: ese tipo de recorridos. Estamos trabajando mucho en ello. Esperemos estar bien para los tres partidos, a quien le toque. Y, si no, hay más jóvenes que van a estar bien también. Por ahí ya está regresando el Cotorro, y hay otro tipo de defensas que también van a estar disponibles. Esperemos que nos vaya bien a todos y que ya no tengamos más lesiones”, concluyó.