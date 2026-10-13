¡Confía en la cantera! Gabriel Milito y los juveniles que ha debutado con Chivas

El entrenador ha llevado a Chivas a pelear por el título gracias al desempeño de sus canteranos

La apuesta por el talento joven ha comenzado a tomar forma en las Chivas de Guadalajara bajo la dirección de Gabriel Milito. El técnico argentino ha brindado oportunidades a futbolistas de las fuerzas básicas para que den el salto al máximo circuito y comiencen a competir por un lugar en el primer equipo.

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Hasta ahora, entre los juveniles que han debutado en esta etapa destacan Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón y Carlos Hernández, quienes han vivido sus primeros minutos con el Guadalajara en diferentes momentos y circunstancias.

Sandoval fue el primero de este grupo en debutar, cuando Chivas visitó al León el 19 de julio de 2025, durante el Apertura 2025. El atacante ingresó de cambio en la segunda mitad, en la recta final del encuentro, y comenzó así su camino con el conjunto rojiblanco.

Santiago Sandoval besa el escudo de Chivas | Imago7

Desde entonces, el delantero ha logrado acumular experiencia y aportar en el frente ofensivo. Al sumar la fase regular y la fase final consideradas en sus estadísticas, registra 42 partidos disputados, 2,032 minutos, 22 titularidades y nueve goles, números que lo colocan como el más avanzado de este grupo en cuanto a participación y producción ofensiva.

Otro estreno destacado fue el de Samir Inda, quien debutó el 23 de septiembre de 2025, frente al Necaxa, en el Apertura 2025. El mediocampista entró de cambio durante los últimos minutos y aprovechó la oportunidad para marcar un gol, firmando una presentación memorable con la camiseta rojiblanca.

¿Quién es Samir Inda? El canterano de Chivas que debutó con gol ante Necaxa | MEXSPORT

La lista tuvo dos nuevos nombres en el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre de 2026. En el duelo ante Atlas, Leonel Calderón apareció como titular en la lateral izquierda y disputó 65 minutos, mientras que Carlos Hernández ingresó de cambio por Diego Campillo y participó durante 45 minutos.

Leonel Calderón, canterano de Chivas, enfrentando a Atlas | IMAGO7