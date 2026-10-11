Ricardo Marín busca a José, el niño que le sacó una sonrisa y al que quiere ayudar

El delantero del Rebaño destacó el momento que vivió con un niño fuera de un centro comercial

Luego del Clásico Tapatío, los jugadores de Chivas han continuado con su día a día. Específicamente el caso de Ricardo Marín, ha traído la búsqueda de un niño que ha 'cautivado' al delantero del Rebaño Sagrado por hacerlo pasar un buen momento.

Gracias a ello, '4K' quiere encontrarlo para poder ayudarlo, ya que a pesar de haberlo intentado en el momento, realmente no ha podido hacer posible su objetivo.

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Marín busca ayudar

Fue en sus redes sociales en donde Marín ha compartido el video de José, un niño que encontró a las afueras de un centro comercial y ahora busca poderlo ayudar de alguna manera, la cual seguramente sea monetaria.

La manera en la que nos contagió con su actitud, su alegría y cómo logró sacarnos una sonrisa fue muy lindo y especial. Son de esos momentos que, sin esperarlo, te alegran el día

Ricardo Marín festeja gol en el Apertura 2026 | Imago7

El delantero mexicano también agregó que, a pesar de que dejó su número de teléfono en el lugar, no ha sido contactado y mucho menos ha podido encontrar a este menor que próximamente podría recibir una gran ayuda del ariete mexicano o hasta ser invitado a algún partido de Chivas en el torneo.

Marín, entre los mejores delanteros mexicanos

Ricardo Marín se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de Chivas durante el Apertura 2026. Tras su regreso al Guadalajara, el delantero mexicano ha aprovechado la oportunidad de asumir un papel protagónico en el ataque rojiblanco y, después de nueve partidos disputados, suma cinco anotaciones y dos asistencias, números que reflejan su importancia para el equipo.

El buen momento del atacante, conocido como el ‘4K’, también se refleja en la tabla de goleo individual, donde ocupa el segundo puesto con cinco tantos. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su doblete frente a Tijuana, además de las anotaciones contra Santos Laguna, Atlético de San Luis y América, esta última en el Clásico Nacional. Con estos resultados, Marín ha respondido a la responsabilidad de cubrir el protagonismo ofensivo tras la salida de Armando González.

Ricardo Marín, jugador de Chivas, ante Xolos | MEXSPORT