Luego del Clásico Tapatío, los jugadores de Chivas han continuado con su día a día. Específicamente el caso de Ricardo Marín, ha traído la búsqueda de un niño que ha 'cautivado' al delantero del Rebaño Sagrado por hacerlo pasar un buen momento.
Gracias a ello, '4K' quiere encontrarlo para poder ayudarlo, ya que a pesar de haberlo intentado en el momento, realmente no ha podido hacer posible su objetivo.
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Marín busca ayudar
Fue en sus redes sociales en donde Marín ha compartido el video de José, un niño que encontró a las afueras de un centro comercial y ahora busca poderlo ayudar de alguna manera, la cual seguramente sea monetaria.
La manera en la que nos contagió con su actitud, su alegría y cómo logró sacarnos una sonrisa fue muy lindo y especial. Son de esos momentos que, sin esperarlo, te alegran el día
El delantero mexicano también agregó que, a pesar de que dejó su número de teléfono en el lugar, no ha sido contactado y mucho menos ha podido encontrar a este menor que próximamente podría recibir una gran ayuda del ariete mexicano o hasta ser invitado a algún partido de Chivas en el torneo.
Marín, entre los mejores delanteros mexicanos
Ricardo Marín se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de Chivas durante el Apertura 2026. Tras su regreso al Guadalajara, el delantero mexicano ha aprovechado la oportunidad de asumir un papel protagónico en el ataque rojiblanco y, después de nueve partidos disputados, suma cinco anotaciones y dos asistencias, números que reflejan su importancia para el equipo.
El buen momento del atacante, conocido como el ‘4K’, también se refleja en la tabla de goleo individual, donde ocupa el segundo puesto con cinco tantos. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su doblete frente a Tijuana, además de las anotaciones contra Santos Laguna, Atlético de San Luis y América, esta última en el Clásico Nacional. Con estos resultados, Marín ha respondido a la responsabilidad de cubrir el protagonismo ofensivo tras la salida de Armando González.
Además de su capacidad para encontrar el arco rival, el delantero ha contribuido a la generación de oportunidades para sus compañeros, al registrar dos asistencias en el campeonato. Con siete participaciones directas en goles, Ricardo Marín se ubica entre los futbolistas más productivos del Apertura 2026 y destaca como el mexicano con mayor presencia en los primeros puestos de esta clasificación. Su rendimiento representa una oportunidad para consolidarse como una pieza fundamental de Chivas en lo que resta del torneo.