Aficionada rompe el silencio tras polémica por escupir y lanzar billetes en el Clásico Tapatío

Aficionada rompe el silencio tras polémica por escupir y lanzar billetes en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

La fan vista en el video respondió a las críticas después de que se viralizaran imágenes de personas en un palco del Estadio Jalisco que presuntamente escupieron y lanzaron billetes hacia otros aficionados

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas no solamente dejó emociones dentro de la cancha, sino también una polémica en las tribunas. Luego de que se difundieran videos de personas en un palco del Estadio Jalisco lanzando billetes y escupiendo hacia aficionados, una de las personas involucradas rompió el silencio y ofreció su versión de lo sucedido.

A través de redes sociales, la joven explicó que las provocaciones comenzaron desde las butacas ubicadas debajo del palco, donde, según su testimonio, algunos asistentes les gritaban comentarios sobre su situación económica y les decían que habían sido llevados al estadio por sus padres. La aficionada aseguró que, inicialmente, tomaron las expresiones con humor.

¿Qué dijo tras la polémica en el Atlas vs. Chivas?

En su explicación, la chica señaló que ella y las personas que la acompañaban recibieron provocaciones de aficionados que se encontraban en los asientos inferiores.

“Voy a explicar lo que pasó, nosotros estábamos en el palco y muchas personas en los asientos de abajo nos empezaron a gritar, los trajo su papá, y muchas cosas por el estilo cuando nosotros nos reímos y lo tomamos…”, expresó en su publicación.

Su declaración surgió después de que las imágenes del incidente comenzaran a circular en redes sociales y generaran críticas por el comportamiento de quienes aparecían en el palco.

Sin embargo, la explicación de la aficionada no elimina la controversia alrededor de las acciones captadas en video. Las imágenes provocaron cuestionamientos entre usuarios, especialmente por los presuntos escupitajos dirigidos hacia otros asistentes.

Atlas y Chivas empatan en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

Atlas y Chivas empataron en un Clásico Tapatío lleno de polémica

La controversia en las tribunas se produjo durante el empate 1-1 entre Atlas y Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Jalisco.

Los rojinegros se adelantaron en el marcador al minuto 52 con una anotación de Kevin Zenón, quien aprovechó un error defensivo del Guadalajara para vencer a Raúl Rangel.

Chivas tuvo la oportunidad de igualar desde el punto penal, pero Ángel Sepúlveda no pudo convertir su disparo, detenido por el guardameta Camilo Vargas. El delantero rojiblanco encontró su revancha al minuto 85, cuando marcó el tanto que selló el empate.