Esta sería la nueva playera de Chivas de la línea Energy Lifestyle | @Footy_Headlines

Una nueva camiseta de las Chivas comenzó a circular en redes sociales con un diseño que rompe con las tradicionales franjas rojiblancas

Una posible nueva playera de las Chivas del Guadalajara llamó la atención por su diseño inspirado en los colores tradicionales del club, pero con un estilo distinto al de sus uniformes habituales. Se trata de la camiseta Nike Chivas 26-27 Energy Lifestyle, cuya apariencia destaca por sus formas diagonales y un efecto visual de movimiento.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de X @Footy_Headlines, que suele compartir información sobre equipaciones y lanzamientos de clubes de futbol. Aunque la cuenta es conocida por sus filtraciones en este ámbito, la publicación debe tomarse con cautela hasta que exista una confirmación oficial por parte de Nike o del Guadalajara.

Así sería la nueva playera Energy Lifestyle de Chivas

De acuerdo con la descripción del portal Footy Headlines, la camiseta presenta una apariencia llamativa construida alrededor de la tradicional combinación de rojo y blanco del Rebaño Sagrado. Sin embargo, en lugar de recurrir a franjas sólidas convencionales, incorpora un diseño con ondas diagonales y degradados.

¿Será la nueva playera de Chivas para el próximo torneo? | @Footy_Headlines

El patrón busca transmitir una intensa sensación de movimiento y velocidad, mediante líneas que recorren la superficie de la prenda. Esta propuesta se aleja de la imagen clásica de las rayas rojiblancas y apuesta por una estética más dinámica, pensada para una línea de estilo de vida.

¿La camiseta de Nike será el nuevo uniforme de Chivas?

Es importante distinguir entre una playera de la línea Energy Lifestyle y el uniforme oficial de competencia del Guadalajara. Por su denominación, esta prenda estaría vinculada a una colección de estilo de vida para la temporada 2026-27, por lo que no necesariamente sería la camiseta que utilizará el equipo durante sus partidos.

Diego Campillo y Hugo Camberos en Chivas | IMAGO7