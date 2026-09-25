Las polémicas del francés echaron abajo un acuerdo con la marca estadounidense

Karim Benzema fue nuevamente tema de conversación y no por su carrera deportiva, sino por las controversias fuera de la cancha que lo acompañan desde hace años. Según reportes, el francés estaba en negociaciones con Nike, pero la marca decidió cancelar la campaña publicitaria que tenía previsto realizar.

Esta situación, sumado a que actualmente el delantero no tiene equipo profesional tras su salida de Al-Hilal, desató una ola de rumores sobre su posible retiro. Sin embargo, de momento el exjugador de Real Madrid y de la Selección de Francia no ha confirmado nada, como tampoco se ha posicionado respecto a lo ocurrido con Nike.

Karim Benzema como jugador de Al Hilal | AP

¿Qué pasó con Nike y Karim Benzema?

Según informó el medio The Athletic, Benzema, quien recientemente finalizó su larga asociación con Adidas, se encontraba en negociaciones con Nike. El plan inicial era que el exfutbolista del Real Madrid fuera la cara de una colaboración entre Nike y la marca de moda urbana Corteiz, para el lanzamiento de las zapatillas Shox R419.

Para darle difusión, tenía una sesión fotográfica organizada por la agencia Actually Creative Limited, misma que estaba programada para el pasado jueves. Sin embargo, la noche anterior, Nike comunicó la cancelación del evento. "Este proyecto no refleja una relación más amplia entre el atleta y Nike. Lamentamos que las conversaciones hayan llegado a este punto", declaró un portavoz de la compañía a The Athletic.

Karim Benzema con Real Madrid en 2022 | MEXSPORT

Benzema utilizó la marca estadounidense en sus inicios con el Olympique de Lyon antes de cambiarse con el fabricante alemán, su mayor competidor. Tras terminar su vínculo con la marca de las tres rayas, se especuló que nuevamente portaría el Swoosh y que incluso sería embajador. Sin embargo, este nuevo acercamiento no prosperó.

¿Qué polémicas tuvo Karim Benzema en su carrera?

A pesar de ser uno de los futbolistas franceses más laureados de la última década, con un Balón de Oro en 2022 y cinco títulos de la Champions League ganados con el Real Madrid, la carrera de Benzema se vio manchada por varias polémicas fuera de la cancha, entre las que destacan el Caso Zahia y el Caso Valbuena.

La primera ocurrió en 2010, cuando junto con Franck Ribéry fue acusado de que un año antes mantuvo relaciones con una prostituta menor de edad, Zahia Dehar. Los dos futbolistas franceses se defendieron con el argumento de que no conocían la edad de la joven y en 2014 el Tribunal Correccional de París decidió absolverlos.

En cuanto al Caso Valbuena, ocurrió en 2015, cuando Benzema fue imputado y posteriormente declarado culpable de complicidad en un intento de chantaje a su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena, con un video íntimo. Lo condenaron a un año de prisión suspendida y pagó una multa de 75 mil euros, además que quedó fuera de la selección por más de cinco años.