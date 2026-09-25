En su autobiografía, el jugador relató que el culpable recibió una condena de tres años en prisión

Este jueves salió a la venta el libro Owning It: My Untold Story, una autobiografía del jugador inglés Andy Carroll, quien en el mismo habla de su trayectoria como futbolista profesional y otros pasajes de su vida personal. Entre estos últimos, trascendió el relato de un abuso sexual que sufrió en 2021, mismo que le dejó una marca dolorosa en su vida.

El exjugador de clubes como Liverpool y West Ham, actualmente con Dagenham & Redbridge Football Club en la Conference South, relató que el responsable era un conocido de su pareja en ese momento y recibió una pena de tres años en prisión. Sin embargo, es un episodio que todavía le duele al futbolista.

Andy Carroll con West Ham en la Premier League | AFP

¿Qué le pasó a Andy Carroll?

Según su texto, el incidente ocurrió luego de un partido de Carroll con Newcastle United, equipo con el cual debutó y al cual regresó entre 2019 y 2021. Cuando llegó a su casa, se encontró con un amigo de su entonces novia, una persona famosa (cuyo nombre no detalló) que había asistido a ver una pelea de box.

Andy señaló que sus interacciones lo hicieron sentirse incómodo, por lo que se retiró temprano a la cama y luego de que se sintió mareado tras un par de tragos. No obstante, se despertó porque se dio cuenta de que este personaje estaba intentando realizarle sexo oral debajo de las sábanas.

El jugador echó al perpetrador de su casa y luego lo noqueó cuando intentó ingresar de regreso. Con su atacante inconsciente, Carroll llamó a la policía y posteriormente lloró acompañado de la niñera de sus hijos. "Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora".

"Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido", señaló.

Andy Carroll con su autobiografía | INSTAGRAM: @andytcarroll

Carroll sufrió un traumático juicio

Cuando la policía llegó al domicilio del jugador, el atacante negó las acusaciones, a pesar de lo cual fue detenido con el cargo de delitos sexuales. El delantero inglés, de entonces 32 años, fue llamado para testificar en un juicio que calificó como "humillante y vergonzoso y absolutamente horrendo".

Al finalizar el juicio, su agresor fue declarado culpable de delitos sexuales y condenado a tres años de prisión. Además, fue inscrito en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y se le prohibió entrar en el pueblo donde vivía Carroll.