El nuevo entrenador de la Selección Mexicana ha tenido un complicado arranque con cuatro encuentros sin conocer la victoria

El director deportivo de la Selección Mexicana, Duilio Davino, aseguró que existe confianza en el proceso del exdefensa, y actual entrenador del equipo, Rafael Márquez. Además, reveló que el delantero, Raúl Jimenéz, será operado de la rodilla este viernes.

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana mayor varonil, respaldó a Rafael Márquez ante las críticas que ha recibido en el inicio de su proceso, al asegurar que existe plena confianza en su capacidad para conducir al combinado nacional.

“Es un proceso que apenas arranca y estamos convencidos de que Rafa es el indicado. Además, viene con una continuidad, no arranca de cero. Las críticas, si alguien las conoce más que nadie, es él, que ha estado en los mejores equipos y en los mejores lugares. También, si hay alguien que puede llevar a un jugador a superar un nivel importante, es él. Pero las críticas también le sirven. Claro que cuando no hay resultados, hay críticas, más en la posición en la que está Rafa.”

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Raúl Jiménez será operado de la rodilla

Por otra parte, Davino confirmó que Raúl Jiménez será operado de la rodilla este viernes, luego de que no evolucionara favorablemente con el tratamiento conservador que había seguido durante las últimas semanas. La noticia se dio a conocer durante el encuentro con los medios en el que también se anunció el regreso del Tri a Monterrey.

“Sí, justo, nos enteramos con Rafa a las siete de la mañana. Raúl sufrió una lesión en su rodilla. Fueron dos o tres semanas y los doctores pensaron que, siguiendo un tratamiento conservador, podía estar listo, pero no avanzó como todos queríamos. Así que ayer fue a ver a un especialista y se decidió que este viernes lo van a operar.”

Gilberto Mora y Raúl Jiménez en un partido Amistoso de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Davino quería ver a México jugar el Mundial en Monterrey

Finalmente, el dirigente reconoció que le habría gustado que la Selección Mexicana disputara un partido de la Copa del Mundo en Monterrey, aunque aclaró que fue una decisión que no estaba en sus manos. Ahora, el encuentro ante Jamaica del próximo 17 de noviembre representa la oportunidad de que el Tricolor juegue por primera vez en el Estadio BBVA.

“Sí, la verdad es que a mí me hubiera encantado venir a jugar aquí a Monterrey y también a otras plazas, pero sobre todo a Monterrey. Es un tema que se escapa de mis manos y probablemente de las manos de varios de los que estamos aquí. Sin duda, ahora lo que viene es esa oportunidad de que la Selección pueda estar en este estadio por primera vez, en un recinto espectacular.”