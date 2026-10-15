"El talento que tiene lo va a llevar a Europa": Keylor Navas le pide calma a Gilberto Mora

El portero de Pumas pide llevar el proceso del joven futbolista con calma

Este miércoles Gilberto Mora cumplió la mayoría de edad por lo que su salto al futbol europeo parece estar cada vez más cerca. Aunque, de momento no hay ninguna oferta confirmada, parece que el delantero azteca fichará con un nuevo equipo muy pronto. Ante esto, Keylor Navas le pidió al futbolista que mantenga la calma pues 'su talento lo llevará a Europa'.

Podría interesarte Futbol Todos los récords que ha roto Gilberto Mora desde su debut

Keylor Navas elogia al mexicano

El portero de Pumas se dio cita a los México Awards de Sports Illustrated donde dedico un par de palabras sobre el futbolista de Xolos. De acuerdo con el tico, aunque su fichaje no llegue pronto, Mora debe mantener la calma y mantenerse enfocado en lo que le toca pues, eventualmente podrá llegar al Viejo Continente.

"Yo creo que él es un gran talento, sería importante que ojalá, y estoy seguro que lo están haciendo con él, de poder tener su cabeza tranquila y presente, creo que siempre es importante que él siga enfocado, que el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento, yo estoy seguro que eso va a pasar, pero a nivel de talento no tiene por qué preocuparse", comentó en zona mixta el portero auriazul.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Keylor Navas también aconsejó a Mora a no escuchar tanto ruido de afuera pues, podría hacerle perder el piso. Para el arquero, el joven futbolista debe mantener su camino paso a paso y eventualmente podrá fichar con un equipo importante.

"Muchas veces por todo lo que se dice, todo lo que se deshabla, la gente alrededor y demás, puede hacer que se pierda el enfoque, yo creo que él está disfrutando, tiene que seguir disfrutando, tiene que crecer, tiene que tomar etapas y ojalá que podamos ver una oportunidad a un gran club en Europa", añadió

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

De acuerdo con múltiples reportes, Gilberto Mora estaría muy cerca de llegar al futbol europeo. Según la información, tras cumplir los 18 años, el delantero iniciaría oficialmente negociaciones con algunos equipos dispuestos a pagar hasta 50 millones de dólares por él.